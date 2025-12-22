Россия вернула Украине 45 подлежащих выдворению граждан

16 декабря Россия передала Украине 45 граждан, подлежащих выдворению и желающих вернуться, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. В Россию с Украины вернулись 15 россиян, добавила она. Слова омбудсмена приводит ТАСС.

Выступая на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, омбудсмен рассказала, что 16 декабря состоялась гуманитарная акция воссоединения семей. Всего с родственниками на Украине и в России воссоединились 22 семьи. Помимо них также были переданы 45 граждан Украины и 15 граждан России. Госпожа Москалькова рассказала, что 15 украинских граждан были перевезены «с большим трудом» из-за сильных обстрелов Херсонской области.

Госпожа Москалькова также рассказала, что перемещенные из зон боевых действий граждане Украины сейчас находятся в пунктах временного размещения в Белгороде. По словам омбудсмена, люди обеспечены всем необходимым. Число эвакуированных она не указала.

Полина Мотызлевская