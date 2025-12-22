Астраханская область метит в аутсайдеры рейтинга регионов России

Астраханская область стала ближе к аутсайдерам регионов России. По данным РИА Новости, область заняла 66 позицию с 47,96 баллами, немного опередив Тыву (27,33) и Ингушетию (25,78), расположившихся на 84 и 85 местах соответственно.

В рейтинге лидирующую позицию заняла Москва с показателем 86,81. На второй строчке расположился Санкт-Петербург (85 баллов), а на третьей Московская область (81,88). В десятку также вошли республика Татарстан, Свердловская и Нижегородская области, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Тульская и Ростовская области.

Исследование проведено по результатам других рейтингов РИА Новости. Эксперты оценивали качество жизни, социально-экономическое положение регионов, ситуацию на рынке труда, материальное благополучие населения, научно-техническое развитие и приверженность россиян ЗОЖ.

Нина Шевченко