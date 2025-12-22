Авторы проекта «Культ_Прорыв» запустили масштабные каллиграфити в арках Петербурга

Масштабный общественный проект «Культ_Прорыв», инициированный девелопером БС АРТ ДЕВ и художником-каллиграфом Покрасом Лампасом, стартовал в Петербурге. Его цель — бережное преобразование городской среды в историческом центре: десятки депрессивных арок и дворов-колодцев превратятся в новые точки притяжения благодаря современному искусству, свету и технологиям. Проект реализуется на частные средства, без затрат городского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каллиграфити от проекта «Культ_Прорыв» в одной из арок Петербурга

Фото: Проект «Культ_Прорыв» Каллиграфити от проекта «Культ_Прорыв» в одной из арок Петербурга

Фото: Проект «Культ_Прорыв»

Художественная концепция основана на синтезе каллиграфии, графики и проекционного мэппинга. Световые инсталляции и динамические проекции позволят оживлять пространства, не затрагивая физически исторические стены. Таким образом, авторы намерены соблюсти баланс между уважением к наследию и созданием актуального визуального языка. Все объекты будут объединены единым художественным кодом и войдут в культурную карту города.

Пилотной локацией стала арка в креативном кластере «Третий кластер» на 8-й Советской. Ее украсили цитаты из стихотворения Самуила Маршака «Вот какой рассеянный», отсылающие к истории улицы Бассейной (ныне Некрасова), где жил и творил поэт. Следом команда планирует заняться 18 объектами со статичным мэппингом на фасадах и артом в арках пространств «Флигель», «Леннаучфильм», Институт имени Вавилова.

Андрей Маркелов