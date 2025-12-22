Башкирия опустилась на три позиции в итоговом рейтинге регионов

Башкирия заняла 13-е место в итоговом рейтинге регионов России, опустившись на три позиции по сравнению с 2024 годом, сообщает РИА Рейтинг. Итоговый рейтинговый балл республики составляет 66,1. В Приволжском федеральном округе она находится на четвертом месте.

Первые строчки рейтинга занимают Москва (86,81 баллов), Санкт-Петербург (85) и Московская область (81,88).

В прошлом году итоговый рейтинговый балл республики составлял 66,64, она была на десятом месте.

Исследование составлено на основе позиций регионов в нескольких рейтингах за этот год и отражает социальную и экономическую ситуацию, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность населения здоровому образу жизни.

Майя Иванова