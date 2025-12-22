Ушел из жизни бывший директор лысьвенского филиала пермского политеха

21 декабря на 69-м году жизни скончался Виктор Кочнев. С 1998-го по август 2025 года он был директором Лысьвенского филиала ПНИПУ. Как сообщает пресс-служба вуза, прощание состоится 24 декабря в Лысьве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Кочнев

Виктор Кочнев



Виктор Кочнев родился в Лысьве 30 августа 1957 года. После окончания Пермского политехнического института работал мастером на Лысьвенском турбогенераторном заводе. Педагогическую карьеру начал в 1982 году в качестве преподавателя спецдисциплин в ПТУ №6 г. Лысьвы. В 1998 году занял пост руководителя лысьвенского филиала ПНИПУ. Под его руководством в подразделении были построены четыре учебных корпуса площадью более 9 тыс. кв. м, а также сформирован квалифицированный профессорско-преподавательский состав. В 2020 году во главе с Киктором Кочневым была открыта магистратура по направлению «Профессиональное обучение» (профиль «Инженерная педагогика»). Кроме учебной деятельности, господин Кочнев вел общественную работу и дважды избирался депутатом местной думы. При его активном участии законодательно была закреплена инициатива выделения средств местного бюджета на обучение одаренных детей из малообеспеченных семей.

Отметим, с августа этого года лысьвенский филиал политеха возглавляет Михаил Жалко, ранее занимавший должность заместителя директора по науке.