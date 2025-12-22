Волгоградская область вошла в «тридцатку» регионов России за 2025 год

В итоговом рейтинге регионов России РИА Новости Волгоградская область заняла 29-ю строчку из 85. В уходящем году субъект набрал 58,98 баллов.

Эксперты оценивали качество жизни, социально-экономическое положение, рынок труда и материальное благополучие населения. Также на баллы повлияли научно-техническое развитие и приверженность граждан здоровому образу жизни.

Лидером рейтинга стала Москва с почти 87 баллами. Второе и третье место заняли Санкт-Петербург (85 баллов) и Подмосковье (81,88) соответственно.

Аутсайдерами года стали республики Ингушетия (25,78), Тыва (27,33) и Еврейская автономная область (32,65.). Чуть повыше расположились Алтай (33,43) и Карачаево-Черкесская Республика (35,51).

Нина Шевченко