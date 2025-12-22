Правоохранители изъяли более 4 тысяч сим-карт в Новосибирской области

Сотрудниками Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России по Новосибирской области и регионального УФСБ России обнаружено и изъято более 4 тыс. сим-карт, 53 телефона, из которых пять находились в розыске. Операция проведена в Центральном районе Новосибирска, сообщает Telegram-канал прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело по ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). В администрировании сим-бокса «с целью последующего совершения неустановленными лицами мошеннических действий» подозревается 19-летний россиянин.

В операции по пресечению преступления также приняли участие спецподразделение ГУФСИН и сотрудники управления Роскомнадзора по СФО.

Михаил Кичанов