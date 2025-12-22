В Ижевске подготовили макет двуглавого орла для шпиля оружейного завода

Ижевский завод технологической оснастки представил макет двуглавого орла, который будет установлен на шпиле главного корпуса Ижевского оружейного завода в рамках его реставрации, сообщила пресс-служба предприятия.

«Орел, установленный в 1837 году, является символом государственного герба Российской Империи. В новом исполнении орла учтены все детали, включая расположение скипетра и державы, а также вензель Александра I, заменивший вензель Николая I по личному указу императора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие работает с архивами и музеями, чтобы обеспечить документальную точность воссоздания исторического символа.

Напомним, триумфальную колонну на башне главного корпуса оружейного завода в Ижевске восстановили спустя 6 лет после пожара. Водружение ранее утраченного шпиля на одном из символов города состоялось в рамках начавшихся противоаварийных работ в здании. Колонну изготовили на основании исторических чертежей архитектора Семена Дудина.

Историк-краевед Евгений Шумилов отметил, что ему удалось за счет выступлений в профессиональных сообществах убедить власти в необходимости установить на колонне фигуру орла, как это было в дореволюционное время. В советские годы и до обрушения шпиля на нем был флаг. «Хитроумная конструкция на шаре-державе колонны приспособлена только для орла»,— добавил историк.

Анастасия Лопатина