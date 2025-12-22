Ушел из жизни народный артист РФ из Тамбова Анатолий Лобоцкий

На 67-м году после тяжелой болезни ушел из жизни народный артист России Анатолий Лобоцкий. Об этом сообщили в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, с которым актер связал свою жизнь и карьеру с 1985 года — сразу после окончания ГИТИСа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вера Юрокина / Пресс-служба Театра Маяковского Фото: Вера Юрокина / Пресс-служба Театра Маяковского

Актер театра и кино Анатолий Лобоцкий родился в Тамбове 14 января 1959 года. В 1979-м окончил режиссерский факультет тамбовского филиала Московского государственного института культуры, затем ГИТИС (мастерская Андрея Гончарова). На протяжении десятилетий Анатолий Лобоцкий был одной из ключевых фигур в труппе Маяковки. В 2000-м снялся у режиссера Владимира Меньшова в картине «Зависть богов», где сыграл главную роль. За этот фильм актер получил приз за лучшую мужскую роль на IX Всероссийском кинофестивале «Виват, кино России!» в Санкт-Петербурге. Кинолента принесла Анатолию Лобоцкому широкую известность, и с тех пор он активно снимался в фильмах и телесериалах. Среди его проектов: «Гражданин начальник», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Калашников», «Молодежка» и другие.

Прощание с Анатолием Лобоцким состоится в театре имени Владимира Маяковского. О дате будет объявлено дополнительно на информационных ресурсах театра.

Денис Данилов