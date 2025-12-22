СК завел дело против трех курганцев после избиения таксиста-инвалида

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Курганской области Сергею Степанову доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении трех местных жителей. Их подозревают в хулиганстве (ст. 213 УК РФ) из-за избиения таксиста-инвалида, сообщает пресс-служба госоргана.

Информацию об инциденте разместили средства массовой информации. По их данным, вечером 19 декабря на Галкинском переезде в Кургане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси и еще одного автомобиля, в котором никто не пострадал. Но после столкновения из машины вышли трое пьяных мужчин и разбили лобовое стекло такси и избили водителя. На транспортном средстве перевозчика был приклеен знак «Инвалид».

Виталина Ярховска