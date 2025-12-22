Чем известен погибший при подрыве машины генерал-лейтенант Фанил Сарваров

22 декабря на юге Москвы взорвался автомобиль, в котором находился начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. От полученных ранений он скончался. Чем известен генерал-лейтенант — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фанил Сарваров

Фото: пресс-служба Минобороны РФ Фанил Сарваров

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Сарваров Фанил Фанисович родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинске в Пермской области. В 1990 году окончил Казанское высшее танковое командное училище, в 1999 году — Военную академию бронетанковых войск, в 2008 году — Военную академию Генштаба ВС РФ.

С 1992 по 2003 год участвовал в боевых действиях в ходе осетино-ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чеченской Республике.

С 2008 году работал в главном оперативном управлении Генштаба ВС РФ и управлении оперативной подготовки ВС РФ. В 2015–2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. В 2016 году был назначен на должность начальника управления оперативной подготовки ВС РФ. В мае 2024 года получил звание генерал-лейтенанта.

Награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», медалями орденов «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью Суворова. Является «Заслуженным военным специалистом РФ».