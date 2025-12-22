Саратовская область опустилась на пять позиций в итоговом рейтинге регионов РФ

Саратовская область опустилась на 39-е место в итоговом рейтинге российских регионов за 2025 год. Это следует из инфографики РИА Новости. В прошлом году регион занимал 34-ю строчку, а в 2022-2023 годах – 31-ю.

Рейтинг составлялся на основе усредненных данных по шести ключевым показателям: качеству жизни, социально-экономическому положению, ситуации на рынке труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности здоровому образу жизни.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан и Свердловская область. В последней пятерке оказались Карачаево-Черкесская Республика, Алтайский край, Еврейский автономный округ, Республика Тыва и Республика Ингушетия.

Нина Шевченко