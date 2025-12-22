Суд в Подмосковье арестовал студента по делу о теракте за поджог релейного шкафа

В Подмосковье вечером 17 декабря 17-летний студент колледжа поджег релейный шкаф между железнодорожными станциями Жилево и Ступино. Его оперативно задержали, а впоследствии арестовали по делу о теракте (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК).

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета утром 22 декабря, молодой человек действовал по указанию украинских спецслужб. С ним связались в мессенджере и предложили поджечь релейный шкаф за вознаграждение.

Выполнив требование, как отметили в СКР, молодой человек заснял поджег на камеру мобильного телефона для отчета куратору, но обещанных денег не получил. Задержание студента проводили сотрудники ФСБ и управления на транспорте МВД.