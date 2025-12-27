Шаман, которого учил дон Хуан

Доктор антропологии. Ученик дона Хуана Матуса. Нагваль. Сексуальный агрессор. Создатель эзотерического учения. Автор бестселлеров, которые мир читает уже более полувека. Патологический лжец, мистик и мистификатор. Духовный учитель, несколько учениц которого после его смерти исчезли бесследно. Все это — один человек, Карлос Кастанеда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: book-hall Фото: book-hall

Текст: Алексей Алексеев

Сын профессора из Бразилии

Карлос Кастанеда говорил, что появился на свет 25 декабря 1931 года в Сан-Паулу (Бразилия). Или 25 декабря 1935 года. Или в Аргентине. Или в Италии. Версия зависела от того, кому он рассказывал свою биографию. На самом деле он родился 25 декабря 1925 года в Кахамарке, Перу. Так записано в документах, по которым он в 1951-м въехал в Соединенные Штаты.

Он также утверждал, что сменил фамилию Аранья на Кастанеду. На самом деле его полное имя звучало так — Карлос Сесар Сальвадор Арана Кастанеда. Арана — фамилия отца, Кастанеда — девичья фамилия матери.

На родине он был Араной, но в США стал подписываться «Аранья». Знакомым он сообщал, что состоит в родстве с Освалду Араньи, который занимал в Бразилии ряд министерских постов, а в 1947–1948 году был председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Даже сменив фамилию на Кастанеда, Карлос продолжал вспоминать о высокопоставленном бразильском дяде.

Он говорил, что дядя присылает ему деньги, а он отправляет их назад. А еще то ли этот же, то ли какой-то другой дядя оставил Карлосу в наследство 52-комнатный дом в Бразилии.

В той же версии биографии отец Карлоса был бразильским профессором университета. Сам Карлос учился в «очень приличной» школе-интернате Nicolas Avellaneda, но уже в Аргентине, в Буэнос-Айресе, затем окончил колледж в Голливуде, после чего поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA). Еще вариант — после колледжа уехал в Италию, изучал живопись в Академии изящных искусств Брера в Милане, а потом вернулся в Соединенные Штаты и продолжил образование в UCLA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: mc.eduirk Фото: mc.eduirk

Еще Кастанеда рассказывал о том, что воевал то ли в Испании, то ли в Корее, был ранен в пах.

На самом деле отец Карлоса был не профессором, а часовщиком и ювелиром. Карлос стал первым человеком в семье, получившим высшее образование. Он ходил в обычную школу в Кахамарке, а живописи учился не в Милане, а в столице Перу Лиме. Но его больше увлекала не живопись, а тотализатор на ипподроме.

В художественном училище в Лиме он познакомился с полукитаянкой, полуперуанкой Джиной Лу (некоторые источники называют ее Долорес). В 1951 году Джина Лу сообщила ему, что беременна, после чего Карлос покинул Перу. Дочь Карлоса — Мария дель Розарио Арана Лу (некоторые источники называют ее Эсперансой) — родилась, когда он уже был в Соединенных Штатах. Много лет спустя, в 1970-е, дочь прилетела к нему США, он пообещал помочь ей переселиться в Штаты и еще много чего, но больше они никогда не виделись.

Жена и любимое вино

В первые годы после переезда в США Карлос Арана подрабатывал где придется, чтобы скопить деньги на колледж. В 1955-м он поступил в Лос-Анджелесский городской колледж (LACC), изучал литературу, философию, писательство, журналистику. При поступлении он в документах убавил себе шесть лет, чтобы не казаться старше окружающих.

В 1997 году Маргарет Раньян Кастанеда, вдова Карлоса, опубликовала книгу «Magical Journey with Carlos Castaneda». Существует низкокачественный перевод этой книги на русский — «Магическое путешествие с Карлосом». (цитаты приводятся по этому переводу, по возможности исправлены самые грубые ошибки).

Историю знакомства с будущим мужем Маргарет рассказывала так.

В декабре 1955 года девушка по имени Лидетт Мадуро принесла ей домой для примерки два коктейльных платья, сшитых ее матерью Анхелой Мадуро. Лидетт сопровождал молодой человек, которого она представила так: «Мой друг Карлос из Южной Америки».

Забирать готовые платья Маргарет пошла сама. Она взяла книгу Невилла Годдарда «Поиск», вписала в нее свое имя, адрес и телефон, чтобы при удобном случае отдать Карлосу.

Возник классический любовный треугольник, в котором Лидетт оказалась в роли проигравшей стороны.

В квартире Карлоса собирались его друзья по учебе — Аллен Моррисон и Байрон Деор. Приходила Маргарет Раньян, иногда с подругами. Пили много вина, вели разговоры о философии, психологии, мистике. Иногда за беседой засиживались до рассвета. Карлос больше всего любил португальское полусухое вино «Матеуш», даже в шутку называл его «своим самым драгоценным учителем».

В 1959 году он закончил учебу в LACC, получив степень ассоциата гуманитарных наук и поступил на факультет антропологии в UCLA.

В книге Маргарет Раньян Кастанеды есть эпизод, возможно, объясняющий, как зародилось учение ее мужа.

«В День благодарения в 1959 году Карлос приготовил индейку по-бразильски со сладким домашним соусом из яблок, абрикосов, ананасов, вина и томатов. На гарнир была паста. Все ели и нахваливали кулинарное мастерство Карлоса. Ближе к ночи разговор перешел от кино и книг к музыке, проблемам ESP (экстрасенсорного восприятия.— “Ъ”) и философии. Байрон рассказал о двух недавно прочитанных им величайших религиозно-философских документах. Он заметил, что Будда сам никогда ничего не писал, кто-то другой зафиксировал все, что он говорил и делал. То же самое и с Иисусом Христом. Проповедь совершенного учителя из Галилеи, сообщил всем Байрон, была записана значительно позже того, как он ее произнес, учениками, на которых, вероятно, повлияли время, древние писания и быстро разрастающиеся мифы.

Фото: University of California Press Фото: Washington Square Press Фото: Washington Square Press

Все с этим согласились, в том числе Карлос. Действительно, не имелось никаких доказательств того, что оба этих философствующих человеко-бога действительно говорили что-то, отдаленно напоминающее исторические писания. Это могут быть слова хроникеров, а не Будды и Иисуса.

— Если я приду к вам,— вмешалась я в разговор,— и заявлю, что нашла истинный образ жизни и могу поведать о нем, то вам будет очень непросто выслушать меня и согласиться.— Байрон кивнул. Карлос кивнул.— Но если я скажу, что у меня есть загадочный учитель, которые посвятил меня в несколько величайших мистерий, то вы будете заинтересованы гораздо сильнее. А ведь я могу рассказать и о том, как прошла через все эти мистерии вместе со своим учителем и благодаря этому осознала нечто важное. В таком варианте согласиться с моими идеями будет гораздо легче.

— Это как в "Острие бритвы" (роман Сомерсета Моэма.— “Ъ”),— сказал Аллен.

— И как в "Сиддхартхе" (роман Германа Гессе прим.— “Ъ”),— добавил Байрон.

Карлос еще раз кивнул, казалось, он над чем-то задумался. Как правило, он говорил очень мало, предпочитая слушать и иногда задавать вопросы. Он редко излагал собственные идеи. Он также редко соглашался или не соглашался с направлением беседы, предпочитая просто сидеть и слушать с бокалом "Матеуша" в руках».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Library of Congress of USA Фото: Library of Congress of USA

В январе 1960 года в Тихуане, Мексика, был зарегистрирован брак Карлоса Кастанеды и Маргарет Раньян.

Весной и летом того же года студент-антрополог Карлос Кастанеда путешествовал по пустыне Сонора в поисках информации о лекарственных растениях, используемых местными индейцами.

На автовокзале компании Greyhound в Ногалесе произошла (или не произошла) встреча, изменившая его жизнь.

«Я ожидал автобус на станции в приграничном городке, беседуя с приятелем, который сопровождал меня в качестве гида и помощника. Вдруг он наклонился ко мне и прошептал, что вон тот старый седой индеец, который сидит у окна, отлично разбирается в растениях… Я попросил нас познакомить.

Приятель окликнул старика, потом подошел к нему и пожал руку. Поговорив с минуту, он жестом подозвал меня и исчез, предоставив мне самому выпутываться из ситуации. Старик был невозмутим. Я представился; он сказал, что зовут его Хуан и что он к моим услугам». (Карлос Кастанеда, «Учение дона Хуана»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adam Bagindo / Shutterstock Фото: Adam Bagindo / Shutterstock

Очень таинственный и безумно популярный индеец

«Двенадцать лет — с 1960 по 1972 год — Карлос, по его собственным словам, был учеником знахаря дона Хуана, постепенно раскрывая в себе индейца — травника, целителя, колдуна, брухо (шамана, ведьмака, мага.— “Ъ”) и мастера эклектичного ритуала… Карлос описал свой ученический опыт в серии из четырех книг, опубликованных с 1968 по 1974 год. Это был воплощенный идеал Гессе — ученик, стремящийся к познанию жизни, встречает духовного наставника. Причем Карлос уверял, что все это произошло на самом деле». (Маргарет Раньян Кастанеда, «Магическое путешествие с Карлосом»).

Маргарет Раньян Кастанеда упоминает только четыре первые книги, но всего книг было 12 (с учетом трудов его последователей, в создании которых он принимал участие,— 13, 14 или 15).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikipedia, общественное достояние Фото: wikipedia, общественное достояние

Первая — «Учение дона Хуана: Путь знания индейцев яки» («The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge») — была опубликована в 1968 году в издательстве Калифорнийского университета и продавалась первоначально также только в университетских книжных магазинах. В 1971-м последовало продолжение — «Отдельная реальность» («A Separate Reality: Further Conversations With Don Juan»). Третья — «Путешествие в Икстлан» («Journey to Ixtlan: The Lessons of Don Juan») — вышла в 1972 году. К тому времени популярность книг Кастанеды у интеллигентной публики была так велика, что издательство Simon & Schuster перекупило у Калифорнийского университета права на их публикацию. Первая книга была переиздана в психоделической обложке, была проведена грамотная рекламная кампания — и «Учение дона Хуана» стало бестселлером.

По состоянию на 1973 год было продано 300 тыс. экземпляров книги, еженедельно продавалось 16 тыс. экземпляров.

Знаменитости о Кастанеде Джон Леннон в интервью журналу Playboy так описывал свои отношения с Йоко Оно: «Она — учитель, а я — ученик. Я знаменитость, тот, кто должен знать все, но она — мой учитель. Она научила меня всему, что я … знаю. Она была рядом, когда я был нигде, когда я был человеком из ниоткуда. Она — мой дон Хуан. Вот чего люди не понимают. Я женат на … доне Хуане, в этом-то и вся сложность. Дону Хуану не нужно смеяться; дону Хуану не нужно быть обаятельным; дон Хуан просто есть. А то, что происходит вокруг дон Хуана, его не касается». Режиссер и продюсер Фрэнк Лишиандро вспоминал в интервью историку рок-музыки Стивену Уиллеру, что он, сценарист и продюсер Бейб Хилл и лидер и вокалист рок-группы The Doors Джим Моррисон однажды разговаривали с Карлосом Кастендой в течение примерно трех с половиной часов: «Мы все читали "Учение дона Хуана: Путь знания индейцев яки", и мы задали Кастанеде много вопросов. Нас было всего четверо. Джим не был пьян, он вел себя очень вежливо и очень скромно в присутствии Кастанеды, который на самом деле не знал, кто такой Джим». Писательница Джойс Кэрол Оутс опубликовала в 1972 году в еженедельном приложении Book Review к газете The New York Times небольшую реплику к статье антрополога Пола Рисмана, посвященной книгам Кастанеды. Вот что она писала: «Рецензия Пола Рисмана на три книги Карлоса Кастанеды ("Учение Дона Хуана", "Отдельная реальность" и "Путешествие в Икстлан"), хотя и является уважительным и многое проясняющим комментарием, оставила меня в большем замешательстве, чем когда-либо. Поскольку я совершенно не знакома с антропологией и еще не читал последнюю книгу Кастанеды "Путешествие", должна пояснить, что моя реакция, безусловно, дилетантская и, без сомнения, очень личная… но возможно ли, что эти книги — нон-фикшн? Я понимаю, что все принимают их за антропологические исследования, но мне они кажутся замечательными произведениями искусства на тему, близкую Гессе,— инициацию юноши, вступление на "иной путь" реальности. Они прекрасно выстроены. Диалоги безупречны. Образ дона Хуана незабываем. В нем есть повествовательный импульс — нарастающее напряжение, постепенное раскрытие характера… момент, когда дон Хуан видит в рассказчике некую тайну, за которую он цеплялся в детстве и которую необходимо преодолеть, чтобы стать "человеком знания". Вполне возможно, что дон Хуан представляет собой "необычную реальность", настолько странную для меня, что я не могу ее принять и пытаюсь логически вывести себя из этой веры. Но я так не думаю. Голос дона Хуана всегда был с нами». Чутье не подвело литератора. К науке написанное Кастанедой не имело отношения.

Интереснейшая история произошла с третьей книгой, «Путешествием в Икстлан». Написав автореферат, Кастанеда оформил книгу как докторскую диссертацию. И получил за нее докторскую степень по антропологии. В ученом сообществе не все были согласны с тем, что книги Кастанеды можно считать научной литературой.

У него не было никаких доказательств, что результаты работы получены в ходе этнографической экспедиции. Не было доказательств того, что дон Хуан действительно существовал. Не было магнитофонных записей его разговоров с Кастанедой, не было фотографий индейского шамана, в племени яки никто не знал о его существовании. Похоже, что, кроме самого Кастанеды, никто не встречался с доном Хуаном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leon Rafael / Shutterstock Фото: Leon Rafael / Shutterstock

Созвучие фамилии духовного учителя Карлоса — Матус — и его любимого вина «Матеуш», вероятно, совершенно случайно.

В марте 1973 года журнал Time посвятил Кастанеде заглавную статью номера. Журналистам удалось выяснить настоящую биографию популярного автора. Репортер, например, поговорил с Хосе Бракамонте, который был знаком с Кастанедой, когда тот играл на бегах.

Вот как звучал отзыв Бракамонте о приятеле: «Он был остроумным, с богатым воображением. Большой лжец и настоящий друг».

Реакция самого Кастанеды на «разоблачение» была такой: «Просить меня подтвердить свою жизнь, предоставив вам мои статистические данные, это все равно что использовать науку для подтверждения колдовства».

На тех, кто увлекался его книгами, публикация Time подействовала по-разному. Одни решили, что раз Кастанеда выдумал свою биографию, то и дон Хуан — выдумка. Для других Кастанеда остался духовным авторитетом, гуру, а учение дона Хуана — верным.

Новый удар по научной репутации Кастанеды нанес психолог Ричард Демилль, сын режиссера немого кино Вильяма Демилля. В 1976 году он издал книгу «Castaneda’s Journey: The Power and the Allegory». В ней он опроверг рассказы Кастанеды о доне Хуане. Он отметил, что Кастанеда не вел полевых записей, неправильно использовал термины, которые в ходу у коренных народов, неточно описывал обычаи индейцев, ошибался в предназначении лекарственных растений. В книгах Кастанеды были обнаружены многочисленные логические несостыковки, дон Хуан в зависимости от книги говорил по-разному и т. д. В 1980 году Ричард Демилль выпустил еще одну книгу — «The Don Juan Papers: Further Castaneda Controversies» — сборник статей разных авторов, в том числе своих, о Кастанеде.

Демилль обнаружил в книгах Кастанеды многочисленные случаи плагиата: «Когда дон Хуан открывает рот, из него вылетают слова разных авторов».

Пример. Первая цитата: «Для экстрасенса аура человека предстает в виде светящегося облака яйцевидной формы, испещренного тонкими линиями, похожими на жесткие щетинки, торчащими во все стороны». Вторая: «…человек выглядит как яйцо из циркулирующих волокон. А его руки и ноги подобны светящимся протуберанцам, вырывающимся в разные стороны». Первая принадлежит Уильяму Уокеру Аткинсону, писавшему в начале XX века оккультные книги под псевдонимом Йог Рамачарака. Вторая — из «Отдельной реальности» Кастанеды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Time Фото: Time

Вторая книга Демилля включает 47-страничный «аллеглоссарий» (то есть глоссарий аллегорий, термин Демилля) с указанием примерно 200 источников высказываний дона Хуана и понятий книг Кастанеды. В числе соавторов дона Хуана — Людвиг Витгенштейн (австрийско-британский философ), Клайв Стейплз Льюис (британский писатель и теолог, автор «Хроник Нарнии»), Эвелин Андерхилл (британская писательница, мистик), Фредерик Виллем ван Эден (голландский писатель, психиатр, исследователь осознанных сновидений), Роберт Гордон Уоссон (американский этномиколог), Дайсэцу Судзуки (японский буддолог, философ, психолог). По словам Демилля, «приключения Карлоса начались не в пустыне Сонора, а в библиотеке Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе».

Карлос Кастанеда не мог иметь детей. По слухам, после того как у него в Лиме родилась дочь, он сделал вазэктомию. Но в 1961 году у него появился ребенок. Источники приводят разные версии того, как это произошло. По одной — Кастанеда договорился с женой и ее знакомым Адрианом Герритсеном, чтобы Маргарет родила от него ребенка. В мемуарах Маргарет рассказана другая история. Она рассталась с мужем в сентябре 1960 года. Они съездили в Мексику, где Кастанеда оформил бумаги, по его словам, означавшие, что они разведены. Она стала жить с Герритсеном, в августе 1961 года родила сына. Примерно два года спустя Кастанеда неожиданно заявил Маргарет, что развод был фикцией, они официально состоят в браке, следовательно, сын должен считаться его ребенком. Было оформлено новое свидетельство о рождении, в котором говорилось, что Карлос Кастанеда — отец мальчика, Карлтона Джереми Кастанеды.

Карлос стал периодически навещать сына. Однажды, как пишет Маргарет в своих воспоминаниях, отец и сын вместе смотрели на закат. Мальчик сказал: «Посмотри на солнце. Оно старое и слабое. Завтра утром оно будет молодым и прекрасным». В «Путешествии в Икстлан» дон Хуан говорит Карлосу: «Мне больше нравится юное сияние утра. Вернее, сияние утреннего солнца ищет меня. А от тебя — скрывается. А умирающее солнце, наоборот, к тебе благосклонно».

На сходство ситуаций обратила внимание Маргарет: «Ясно, что часть этого разговора — фальшива, но "дон Хуан" реален. Это был реальный индеец, кто-то, к кому Карлос действительно ездил. Но как только дошло до того, чтобы изложить все в читабельной форме, дон Хуан из его книг стал иным созданием — могучей, всезнающей конструкцией, собранной в равных долях из реального индейца, чистого воображения Кастанеды, библиотечных исследований и десятков разговоров и совместных переживаний с такими людьми, как К. Дж. (Карлтон Джереми.— “Ъ”), я сама, Майк Харнер (антрополог, исследователь шаманизма.— “Ъ”), коллеги из UCLA, его дедушка и другие».

Ярые поклонники Карлоса Кастанеды и учения дона Хуана не воспринимают мемуары Маргарет Раньян Кастанеды как заслуживающие доверия, считая ее вздорной ревнивой бабой, обозленной на бросившего ее мужа.

Сколько книг Кастанеды издано в мире По данным издательства Simon & Schuster, Кастанеда написал 15 книг, они были опубликованы на 17 языках, общий тираж превысил 8 млн экземпляров. В 1981 году газета The New York Times писала, что общий тираж произведений Кастанеды превысил 10 млн экземпляров только в США. Сайт Goodreads сообщает, что книг было не 15, а 12, зато общий тираж не 8 млн, а 28 млн экземпляров.

Затворник и его женщины

К весне 1977 года издательство Simon & Schuster продало около 4 млн экземпляров книг Кастанеды. Авторские отчисления сделали Кастанеду богачом. Уже в 1973-м он купил особняк по соседству с кампусом UCLA. Его адрес — дом 1672, Пандора-авеню.

Карлос Кастанеда почти не появлялся на публике, не давал интервью. И продолжал писать книги.

Дом на Пандора-авеню стал центром культа — учения дона Хуана Матуса. В резиденции Кастанеды вместе с ним жили его самые ревностные ученицы. Он был нагвалем, они — чакмулами.

Термин «нагваль» приобрел широкую известность благодаря книгам Кастанеды. По верованиям индейцев Мезоамерики, нагваль (нагуаль, науаль, науалли) — дух-покровитель человека в образе животного (зверя, птицы). Каждый человек обладает двойственным аспектом — тональ представляет его повседневное осознание и эго, а нагваль — более глубокое, безграничное «я». У Кастанеды нагваль — это не просто животное-двойник, а еще и непознаваемая, мистическая часть реальности, «другой мир», а также проводник, шаман, способный взаимодействовать с этим неизвестным и помогающий другим людям раскрыть свой потенциал, добиться духовного прозрения.

Для Кастанеды нагвалем был дон Хуан Матус, для чакмул — он.

Чакмулы (Чак-Мооль) — научное название доколумбовых мезоамериканских каменных статуй. Это лежачие человеческие фигуры с повернутой в сторону головой, держащие на животе поднос, возможно, служивший для жертвоприношений.

В окружении Кастанеды термин имел другое значение. «Чакмула» было чем-то вроде синонима слов «ведьма, шаманка».

Чакмулы Кастанеды должны были соблюдать ряд правил — никаких наркотиков, даже кофеина, жесткая диета, отказ от прошлых личностей.

Они должны были коротко, по-мальчишески стричься. Он хотел, чтобы они мылись в воде, настоянной на розмарине, который, по его мнению, обладал очищающим эффектом. Половой акт с ним имел смысл обряда.

Эзотерический гарем

Они не позволяли себя фотографировать и меняли свои имена, отказываясь от прошлых личностей. Эмми Уоллес стала Эллис Финнеган. Регина Тал — Флоринда Доннер-Грау, для своих — Флодо. Мэриэнн Симко — Тайша Абеляр. Кэтлин Полман — Кэрол Тиггс (она несколько раз уходила из дома Кастанеды и снова возвращалась, поэтому у нее было несколько новых имен — Элизабет Остин, Муни Аранья, Муни Александер). Патрисия Партин стала Нури Александер. Ди Энн Алверс — Кайли Лундаль, Амалия Маркес — Талия Бей.

Некоторые из последовательниц Кастанеды писали труды, очень похожие по содержанию на книги своего учителя.

Эмми Уоллес, дочь писателя Ирвина Уоллеса, встретила Кастанеду, когда была еще подростком, на литературном вечере отца.

Рядом с ее домом был книжный, в котором читали лекции последовательницы учения Кастанеды. Уоллес познакомилась с ними, а затем стала одной из них. Она даже купила соседний с особняком Кастанеды дом.

Об этом периоде своей жизни Уоллес рассказала в книге «Sorcerer’s Apprentice: My Life with Carlos Castaneda», опубликованной в 2003 году.

Кастанеда учил, что, отказавшись от связи с родными и друзьями, чакмулы должны подчиниться ему сексуально.

Уоллес в своих мемуарах описывает это так. «Ты должна отдать свою poto нагвалю,— сказал ей Кастанеда.— Мы должны вступить в близкий контакт в магических целях. Для нас это единственный способ… Отверстие между ног женщины волшебно, и когда нагваль оставляет свой сок внутри его, он попадает прямо в мозг… Это самый быстрый способ».

Она сначала восприняла его слова за шутку. «Значит, ты грязный старикашка-гуру?» Ей было 35 лет, ему — 65.

«Это серьезное предложение, chola!» — разозлился гуру.

Она отказалась. Но он настаивал, настаивал, настаивал, разговаривая с ней по несколько раз в день. В итоге она сдалась. Первый секс у них был в мотеле на бульваре Уилшир. Он не воспользовался презервативом, заявив, что обладает сверхъестественными способностями: «Ты забеременеешь? Невозможно. Сперма нагуаля — не человеческая. Она не совпадает с твоими соками. Ты — человек».

Ей не понравилось, повторять не хотелось, о чем она и сказала Кастанеде. Но тот упорно продолжал ее доставать. Он был то романтически настроенным, то злобным. Он доводил ее до слез.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sustainedaction, Коллаж Фото: sustainedaction, Коллаж

В интимные отношения Кастанеда вступал и с другими чакмулами.

Уроженка Венесуэлы Регина Тал познакомилась с Кастанедой в университете, работая над докторской диссертацией по антропологии.

Однажды она рассказала Уоллес, что в детстве у нее была «игрушечная ферма»: «Я заставляла всех кукол спариваться и размножаться. Я управляла ими всеми, и мне это нравилось! Это была моя мечта, моя радость! Я всегда знала, что хочу вырасти и управлять своей собственной человеческой фермой, живыми людьми, которых я могла бы сводить в пары и с которыми я могла бы играть, как с моими игрушечными куклами с фермы!»

Тал писала книги. Книгу «Being-in-Dreaming: An Initiation into the Sorcerer’s World – A Woman’s Spiritual Journey of Self-Discovery in Present-Day Mexico» кинорежиссер Оливер Стоун охарактеризовал так: «Захватывающая история самопознания женщины в современной Мексике». В книге «The Witch’s Dream: A Healer's Way of Knowledge» Флоринда Доннер-Грау рассказывала о своем общении с престарелой знахаркой из маленького городка в Венесуэле доньей Мерседес. Мало того что похоже на Кастанеду, так еще и предисловие к книге написал Кастанеда.

Студентка UCLA Мэриэнн Симко владела карате и тоже занималась литературным творчеством. Она утверждала, что, путешествуя по Мексике для работы над книгой «The Sorcerer’s Crossing: A Woman’s Journey», она выдавала себя за мужчину. Также Симко заявляла, что жила как «девушка-обезьяна» в мексиканском домике на дереве и была одной из учениц дона Хуана Матуса.

Патрисия Партин работала официанткой и училась в UCLA, где и познакомилась с Кастанедой. В детстве Партин пережила трагедию — ее отец остался инвалидом после катастрофы.

Партин вела себя как ребенок, утверждая, что в семь лет она застряла в другом измерении и оказалась в ловушке времени. Она играла с куклами и разговаривала как маленькая девочка. Кастанеда говорил о ней так: «Ей было семь лет, когда она впервые забралась ко мне в постель! Она забралась на меня верхом и — бум! бум! бум! Она хотела сделать это в семь лет — и мы это сделали! Что я мог? Я не мог сопротивляться — она напала на меня, когда я спал!» В 1995 году 70-летний Кастанеда удочерил 38-летнюю Патрисию, сделав ее «дочерью-наложницей».

Кэтлин Полман была аспиранткой UCLA. Ее отец погиб в автокатастрофе. По словам Кастанеды, Полман была одержимой.

По ее словам, когда она была студенткой художественного училища, она поехала в Тулу, город примерно в двух часах езды от Мехико, чтобы посмотреть на статуи-чакмулы. Статуя ожила, появился могущественный дух — Шошопаншоко (в разных источниках это имя переводят то как «покорительница смерти», то как «дух вечной весны»).

Дух предложил ей сделку: в обмен на пребывание в ее теле она получит любую сверхспособность. Полман согласилась, пожелав, что любой мужчина, которого она захочет, будет ей принадлежать. Она использовала эту сверхспособность на Кастанеде.

Тот чудесным образом появился обнаженным рядом с ней в Туле. И они следующие девять дней занимались любовью.

Полман помогла Кастанеде разработать комплекс энергетических упражнений тенсегрити. Тенсегрити — система телесных движений, дыханий и позиций тела, называемых магическими пассами. Согласно последней книге Кастанеды, дон Хуан Матус обучил его этим упражнениям, разработанным в Мексике до испанского завоевания.

В 1995 году Кастанеда, Полман, Тал и Симко зарегистрировали компанию Cleargreen. Заявленной целью деятельности было спонсирование мастер-классов, курсов и публикаций по тенсегрити.

Компания занималась продажей мотивационных видеокассет, футболок, вербовкой новых сторонников. Cleargreen существует до сих пор. К настоящему времени она провела, согласно ее сайту, «около 200 мероприятий в США, Мексике, Европе, России и на Украине».

Ведущим инструктором по тенсегрити была Ди Энн Алверс. Она рано потеряла мать, и заботу о ней взяла на себя старшая сестра. Из-за незапланированной беременности Ди Энн не доучилась в школе. Подделывала чеки, чтобы как-то прожить. Родила второго ребенка. Занималась проституцией. Увлеклась идеями движения нью-эйдж. Чтобы найти гуру, отправилась в Калифорнию. И встретила — самого Карлоса Кастанеду.

Конец

В 1997 году у Кастанеды диагностировали рак печени. 27 апреля 1998-го он скончался.

Незадолго до его смерти чакмулы обсуждали возможность покупки судна примерно за $400 тыс. Для подготовки к дальнему плаванию были приобретены книги — о том, как ловить акул, чем питаться в открытом море и как готовить еду. Полман говорила о покупке огнестрельного оружия, чтобы совершить групповое самоубийство после смерти Кастанеды. У некоторых чакмул эта идея вызвала возмущение.

В завещании Кастанеды главными наследницами были названы Тал, Полман, Симко, Маркес, Партин и Алверс. Каждой из них полагалась фиксированная сумма — $100 тыс., а также доля будущих доходов от публикации книг и деятельности компании Cleargreen.

Состояние Кастанеды на момент смерти составляло более $1 млн по самым скромным оценкам, а покупательная способность доллара была тогда в семь с лишним раз выше, чем сейчас.

Сын Кастанеды не был упомянут в завещании. Сын изменил имя на Адриан Вашон (Адрианом звали его биологического отца, Вашон — персонаж телесериала «Гавайи 5–0»). Вашон считает, что отец не отдавал отчета в своих действиях, подписывая завещание за несколько дней до смерти. Вашон пытался оспорить последнюю волю отца в суде, но безуспешно.

Вскоре после кончины нагваля из его имения ушли пять чакмул — Партин, Тал, Симко, Алверс и Маркес.

2 мая 1998 года в Долине смерти (межгорная впадина в районе пустыни Мохаве и Большого Бассейна в штате Калифорния) был обнаружен Ford Escort Патрисии Партин.

До этого, как рассказывала Кэтлин Полман, Партин неудачно покушалась на самоубийство. Полман убеждала ее не делать этого и предлагала большую сумму денег, чтобы Партин уехала в Ирландию и купила там типографию.

Кастанеда в свое время инструктировал Партин, что та должна сделать после его смерти: «Сесть в свою маленькую красную машину и очень-очень быстро уехать в пустыню». Там она вместе с машиной должна была подняться «на более высокий уровень».

Пять лет спустя, в 2003 году туристы обнаружили в Долине смерти часть скелета и обрывки розового спортивного костюма, в одном из карманов которого лежал небольшой ножик. ДНК-анализ подтвердил, что кости принадлежат Партин. Причину смерти установить не удалось.

Что стало с остальными четырьмя чакмулами – неизвестно.