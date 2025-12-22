В Ульяновске осуждены организаторы незаконных азартных игр

В Ульяновске к различным срокам лишения свободы приговорены организаторы незаконных азартных игр. Об этом в понедельник сообщила прокуратура Ульяновской области.

Как сообщает ведомство, в конце минувшей недели Ульяновский областной суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб 12 жителям региона, признанным виновными Заволжским районным судом в незаконной организации азартных игр в составе ОПГ с использованием игрового оборудования и интернета вне игорной зоны, с извлечением дохода в крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

По данным облпрокуратуры, обвиняемые, арендовав ряд помещений на территории Ульяновска, организовали игорные заведения с использованием компьютерной техники и с августа 2023 года по июль 2024 года получили преступный доход в сумме более 5,8 млн рублей.

Суд согласился с позицией обвинения и приговорил 50-летнего Марата Хисамутдинова к трем с половиной годам колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. руб., 41-летнего Ильяса Зайнуллова к трем годам колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. руб. 30-летняя Лейсан Хисамутдинова приговорена к лишению свободы на три года и три месяца со штрафом 500 тыс. руб., 36-летняя Екатерина Хайрова к лишению свободы на два года и девять месяцев со штрафом 300 тыс. руб. (обеим дана отсрочка реального отбывания наказания до достижения их детьми четырнадцатилетнего возраста).

Остальные члены ОПГ приговорены к лишению свободы на сроки от полутора лет до лет двух лет и четырех месяцев условно со штрафами в размере от 80 тыс. руб. до 180 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

Андрей Васильев, Ульяновск