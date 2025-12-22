Бывший краевой министр возглавил отдел в администрации Северодонецка

Бывший министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Алексей Зарубин трудоустроился в администрацию города Северодонецка Луганской Народной Республики. Как сообщает портал Properm, господин Зарубин занял должность начальника отдела организационной работы управления внутренней политики по работе со СМИ и организационной работе. Это назначение произошло 22 декабря 2025 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в июне 2025 года Ленинский райсуд Перми удовлетворил иск краевой прокуратуры и обратил в доход государства имущество господина Зарубина. По версии прокуратуры, надзорными мероприятиями установлен факт приобретения министром загородного дома в Пермском районе и квартиры в городе Сочи за счет источников дохода, законность которых не была подтверждена. Фактически стоимость приобретенных и оформленных на третье лицо объектов недвижимости составила около 23 млн руб. Сегодня Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции в силе.