Петербургской школьнице присудили 225 тысяч рублей за сломанный нос в «Континенте»

Суд взыскал более 200 тыс. рублей в пользу петербургской школьницы, пострадавшей в парке развлечений. Инцидент произошел в апреле 2025 года в рестопарке Fun City, расположенном в ТРК «Континент» на проспекте Стачек. Восьмилетняя девочка во время игры повисла на футбольных воротах, которые не были закреплены. Конструкция опрокинулась и ударила ребенка, что привело к закрытому перелому носа.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Кировского района, проверив обращение матери девочки, установила нарушение правил безопасности эксплуатации оборудования. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к обслуживающей организации — ООО «Прогрессгрупп». В иске требовалось взыскать компенсацию морального вреда за причиненные школьнице физические и нравственные страдания.

Суд удовлетворил требования частично. Решение обязывает компанию «Прогрессгрупп» выплатить пострадавшей 150 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Дополнительно с ответчика взыскали штраф в размере 75 тыс. рублей за отказ добровольно удовлетворить законные требования потребителя. Общая сумма выплат составила 225 тысяч рублей.

Андрей Маркелов