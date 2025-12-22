Снегопад и резкое похолодание ожидаются в Удмуртии

Сегодня днем и в ближайшую ночь в Удмуртии пройдет продолжительный снег, на дорогах ожидается снежный накат. Как сообщает региональный Гидрометцентр, завтра интенсивность осадков ослабнет, и небольшой снег будет идти с перерывами.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Температура воздуха сегодня составит -1..-6°С. Завтра утром ожидается похолодание до -5..-10°С, в северных районах -13..-18°С. К вечеру температура опустится до -15..-20°С, а в северных районах -23..-28°С.

В ночь на среду, 24 декабря, температура воздуха достигнет -27..-32°С, днем ожидается -23..-28°С. В ночь четверга, 25 декабря, температура может упасть до -31..-36°С, а в южных районах -26..-31°С. Днем температура повысится до -24..-29°С.

В ночь на пятницу, 26 декабря, сохранится морозная погода с температурой -30..-35°С, к утру немного потеплеет. К вечеру пятницы максимальная температура достигнет -15..-20°С. По предварительному прогнозу, в выходные дни ожидается потепление.

Анастасия Лопатина