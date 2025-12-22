При взрыве в Москве погиб уроженец Прикамья, генерал-лейтенант Фанил Сарваров

В Москве взорван автомобиль с начальником управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым. Как сообщает «Ъ», террористы, вероятно, связанные с украинскими спецслужбами, заложили под машину магнитную мину. Военный скончался в больнице от полученных травм. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется розыск причастных к этому преступлению.

Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинске Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Президиума Верховного совета ТАССР в 1990 году; Военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в 1999 году; Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2008 году. С 1992 по 2003 год участвовал в боевых действиях в ходе осетино-ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чеченской Республике.

После окончания Военной академии Генерального штаба ВС РФ Фанил Сарваров продолжил службу в главном оперативном управлении Генерального штаба и управлении оперативной подготовки Вооруженных сил РФ. В 2015–2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. С 2016 года назначен на должность начальника управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ.