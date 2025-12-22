В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололеда

Гидрометцентр России объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности. С 12:00 до 21:00 в Москве ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15 м/с, гололедица на дорогах, а также налипание мокрого снега. Гидрометцентр предупреждает, что вечером температура понизится.

В ночь на вторник и завтра днем температура в столице будет находиться в диапазоне от -10° до -8°. В ночь на среду температура опустится до -16°, днем ожидается не выше -5°.

По данным МЧС, днем 22 декабря в столице ожидается мокрый снег и порывистый ветер, вечером температура воздуха может опуститься до -5°С. Автовладельцев предупредили, что на дорогах будет сильная гололедица.