При взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант, окончивший Казанское училище

В Москве возбудили уголовное дело по факту убийства начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, сообщает пресс-служба СКР.

По данным Минобороны, он окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Президиума Верховного Совета ТАССР в 1990 году.

По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве сработало взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм Фанил Сарваров скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и статьей 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

Анна Кайдалова