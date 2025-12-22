Самарский областной художественный музей откроет выставку «Шедевры коллекции»

В Самарском областном художественном музее 25 декабря 2025 года откроется выставка «Шедевры коллекции», которая станет одним из главных культурных событий предновогоднего сезона. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Экспозиция, включающая более ста произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, охватывает период с XVIII до начала XX века, представляя историю европейского и русского искусства.

В центре экспозиции — работы известных русских художников, таких как Илья Репин, чьи произведения, включая портрет композитора Антона Рубинштейна и полотно «По следу (Казаки в степи)», будут представлены публике. Значительное место займут этюды и образы Василия Сурикова, позволяющие увидеть творческий процесс мастера.

Помимо этого, на выставке будут представлены произведения Федора Рокотова, Дмитрия Левицкого, Владимира Боровиковского, Василия Тропинина, Ивана Крамского, Карла Брюллова, Валентина Серова и Бориса Кустодиева. Раздел исторической и религиозной живописи включает работы Василия Поленова, Михаила Нестерова и Николая Ге.

Русский пейзаж представлен произведениями Исаака Левитана, Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского. Также на выставке будут экспонироваться скульптуры Федота Шубина и Карла Растрелли, а также предметы декоративно-прикладного искусства. Особое внимание уделено произведениям Константина Головкина, основателя коллекции Самарского художественного музея и основоположника самарской пейзажной школы живописи, а также работам Федора Бурова, основателя первой самарской художественной школы.

Андрей Сазонов