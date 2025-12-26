В гости к «Баташеву» и «Шухову»

Маршрут №1: для любителей истории и классики

Условный «исторический» маршрут лучше всего начать с Музея истории выксунского завода. Это родовая усадьба основателей предприятия братьев Баташевых и их потомков — памятник архитектуры XVIII века. Здесь богатая экспозиция, по которой музейная команда проводит разные тематические экскурсии: об истории Выксы и археологических находках, о заводе, его открытиях и основателях, о дворянском быте XVIII–XIX веков. Все зимние каникулы в музее продолжаются две уникальные экспозиции. «Счастливая жизнь в квадрате. Выксунский эксперимент и индустриальное домостроение в СССР» — о том, с чего началась история легендарных «панелек». Кстати, Выкса стала местом проведения выставки не случайно: именно здесь построили самый первый крупнопанельный дом в СССР. Выставка проходит как в музее, так и в квартире первой в стране «панельки». Еще одна экспозиция — это третья часть выставочного цикла «Путевые заметки», представляющего произведения из коллекции Ирины и Анатолия Седых.

При музее есть магазин с сувенирами, в котором всегда хороший выбор подарков от местных мастеров: не только привычные магниты и открытки, но и украшения, керамика, текстиль — за время проведения ежегодного «Выкса-фестиваля», в рамках которого традиционно организуют большой маркет локальных брендов, в городе выросло целое сообщество талантливых рукодельниц.

К музею примыкает старинный парк, разбитый в 1780-х по типу Люксембургского сада в Париже. Когда-то он был известен далеко за пределами губернии: именно здесь давал представления усадебный театр, гостям показывали зверинец и оранжерею, в которой выращивали экзотические фрукты для императорского стола.

Сегодня парк — любимое место отдыха горожан и туристов в любой сезон. Зимой здесь прокладывают лыжню, строят горки для катания на ватрушках, заливают каток. И здесь, кстати, тоже повсюду объекты «Выкса-фестиваля». Например, в самом центре парка — символ города — огромный единорог работы венгерского скульптора Габора Соеке.

К музею и парку буквально примыкает гостиница «Баташев» — четырехзвездочный респектабельный отель в стиле дворянского гостеприимства. К услугам гостей в отеле 98 номеров, завтрак по системе «шведский стол» с большим выбором блюд, а также рес­торан «Аристократ» — для неспешного ужина в классическом интерьере. С недавнего времени в «Аристократе» проводят гастровечера с особым антуражем: новый бренд-шеф Максим Поленин, ранее работавший в ресторанах отелей Ritz-Carlton, Hilton, Mariott, представляет гостям свои дегустационные сеты, сопровождая подачи специально подобранными напитками.

А если перекусить захочется прямо в городе, например после прогулки в парке, можно пойти в кафе «Пушка» — его курирует та же команда. Здесь хороший выбор блюд итальянской и русской кухонь, а пиццу готовят в настоящей дровяной печи.

Маршрут №2: для ценителей технологий и комфорта

Статус Выксы как одного из главных центров современного искусства в стране — тоже заслуга «Выкса-фестиваля». Инсталляции, скульптуры, граффити или мозаичные панно, созданные именитыми художниками, дизайнерами и скульпторами есть в Выксе на главных улицах и площадях и в обычных дворах, на фасадах жилых домов — таких арт-объектов уже больше ста, по ним есть отдельные гиды.

Еще одна важная точка «современного» маршрута по зимней Выксе — одноименная арт-резиденция жилой зоной для художников и мастерскими, расположенная на территории культурного центра «Волна». Его открыли в августе 2022 года в здании бывшего кафе с таким же названием. В арт-резиденции постоянно проводят выставки, лекции и мастер-классы — вклад художников в культурную жизнь городя является обязательным условием для бесплатного проживания и работы здесь.

Набережную Верхневыксунского пруда можно смело назвать музеем современного искусства под открытым небом: здесь собрана целая коллекция паблик-арта, вроде гигантской скамейки-подиума «Выксунь вверх!» от московского бюро «Поле-Дизайн» или пирамиды из скворечников от Resistor Group. А еще по 400-метровому променаду с велодорожками, лавочками, детскими площадками просто приятно гулять в любое время года. С набережной открывается впечатляющий вид на только что отреставрированную и перемещенную с заводской территории 38,8-метровую гиперболоидную башню Владимира Шухова.

Здесь же, на набережной расположен новый трехзвездочный отель «Шухов». В нем 48 номеров, оформленных в стиле loft: чистые линии, натуральные материалы, виды на пруд или будущий «Шухов-парк» — здесь есть все для комфортного отдыха. Постояльцы отеля завтракают в кафе «Оранжерея», из панорамных окон которого открывается потрясающий вид на шуховскую башню с одной стороны, а с другой — на набережную, рукотворный пруд и домовой храм семьи Баташевых XVIII века.

В ближайшие годы гулять в районе набережной будет еще интереснее: по проекту известного петербургского архитектора Никиты Явейна здесь создают современный музейный комплекс мирового уровня, который расскажет историю развития человечества через освоение металла и представит его как ДНК цивилизации, подчеркнет значимость металла в прогрессе.

А пока, на что способен металл в условиях реального современного производства, можно посмотреть непосредственно в цехах выксунского завода ОМК.

Выкса — это один из старейших центров отечественной металлургии: именно здесь, например, были изготовлены первые в стране железнодорожные рельсы и выпускали до 40% всего чугуна в Европе. Сегодня завод ОМК — одно из самых современных предприятий отрасли.

В рамках программ промышленного туризма гостям показывают, например, как льют сталь, создают трубы «русского» размера и катают железнодорожные колеса (экскурсии по «горячим» цехам доступны туристам старше 14 лет). Есть доступная всем научная программа: в лаборатории гостям рассказывают, чем может отличаться труба для прокладки по дну моря от трубы на Луне и сколько испытаний проходит новый продукт перед запуском в массовое производство.

А еще на территории предприятия есть уникальный стрит-арт-парк: стены пяти цехов украшают монументальные работы Эрика Булатова, Алексея Луки, Миши Most, художников из команды Spektr и арт-группы Stenka, Владимира Абиха и Артема Стефанова — их показывают в рамках отдельного маршрута, символизирующего удивительную способность этого завода, города и его жителей: мыслить масштабно и современно, с опорой на историю и традиции.