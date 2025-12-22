Подростку в патриотическом лагере на Сахалине проломили череп ксилофоном

Сахалинская прокуратура проводит проверку в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». По предварительным данным, там подросток получил тяжелую травму головы из-за удара музыкальным инструментом. В пресс-службе ведомства сослались на публикации СМИ, согласно которым одноклассник трижды ударил пострадавшего ксилофоном.

По имеющимся данным, подростку диагностировали перелом черепа и гематому. Врачи сделали ему операцию. Telegram-канал Amur Mash сообщил, что 16-летний подросток сейчас находится в медикаментозной коме. Прокуратура начала проверку исполнения закона об образовании. Пострадавшего ждет судебно-медицинская экспертиза. В ведомстве также оценят действия лиц, которые работали с подростками в центре.

СКР по Сахалинской области возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал у главы местного управления ведомства доклад о ходе расследования.