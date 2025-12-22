Агрофирма «Мир» увеличит выплаты сотрудникам за рождение детей до 1 млн рублей

Агрофирма «Мир» стала одним из первых предприятий в Удмуртии, увеличивших размер выплат сотрудникам за рождение детей после заявления президента Владимира Путина о необлагаемой НДФЛ и страховыми взносами сумме до 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Мир» является производителем молочной продукции. По данным официального сайта, компания была основана в 2006 году. Четыре производственные площадки находятся в двух регионах — Удмуртии и Татарстане. Поголовье скота — 5,2 тыс. голов.

«Мы ценим наших сотрудников. Искренне считаем, что благополучие семей на селе является залогом плодотворной работы,— говорит собственник предприятия Елена Собина.— Программа по выплате за рождение ребенка действует уже три года. Компания приняла решение об увеличении такой выплаты».

В 2026 году родитель первенца получит 500 тыс. руб. от компании. За второго ребенка выплата составит 750 тыс. руб. За третьего — 1 млн руб. В «Мире» отметили, что в 2025 году у работников родилось пять младенцев. Сотрудникам выплатили по 300 тыс. руб. На предприятии насчитывается 200 работников. Решение о введение меры поддержки предприятия принимают самостоятельно.

