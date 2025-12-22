Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Кубани менеджера банка обвиняют в краже средств у раненого бойца СВО

В Ейске в суд поступило уголовное дело в отношении сотрудницы банка, которая под видом помощи военнослужащему похитила с его счета средства в сумме 82 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края. Участник СВО находился на лечении в военном госпитале города Ейска после ранения.

По данным прокуратуры, 39-летняя жительница Ейска, являясь менеджером банка, осуществляла помощь клиентам в перевыпуске утерянных карт. С этой целью женщина посещала госпиталь и помогала военнослужащим. В июне этого года к сотруднице банка обратился участник СВО, который попросил изменить абонентский номер, привязанный к его банковской карте. Менеджер предложила военнослужащему передать ей телефон, а затем под видом подключения дополнительных услуг перевела часть средств клиента на свой банковский счет.

Следствие квалифицировало действия сотрудницы банка как кражу средств в значительном размере с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), в случае признания ее виновной ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. По данным правоохранительных органов, злоумышленница осуществляла такие же махинации со счетами других военнослужащих, расследование этих эпизодов продолжается.

Анна Перова, Краснодар

