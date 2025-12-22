Движение по Приморскому шоссе ограничат до конца марта из-за строительства дороги

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных дорожных ограничениях, которые начинают действовать в городе с начала новой недели. Они затронут три района города.

В частности, в Красносельском районе на период с 22 по 30 декабря в связи с производством работ по строительству газопровода полностью закрывается движение транспорта по улице Карла Маркса (территория Сергиево) от Дуговой улицы до Ильинского переулка. Предлагаемый объезд: по Дуговой, улице Герцена и Ильинскому переулку.

В Центральном районе из-за работ по реконструкции инженерных сетей с 22 декабря 2025 до 16 февраля 2026 года для водителей перекроют участок Евгеньевской улицы — от проспекта Бакунина до Старорусской улицы.

Объезд: по Новгородской улице, проспекту Бакунина, Мытнинской, Старорусской, Кирилловской, 8-я Советской и Евгеньевской улицам.

В Приморском районе с 23 декабря 2025 по 31 марта 2026 года ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе — от Михайловской улицы до 1-го Лахтинского моста, по Лахтинскому проспекту от Морской улицы до Приморского шоссе, по Бобыльской улице от Высотной улицы до Лахтинского проспекта. Также с 24 декабря 2025 по 31 марта 2026 года закрывается движение по Приморской улице в створе Приморского шоссе. В указанные сроки в этой локации будут проводится работы по строительству дороги.

В ГАТИ просят водителей быть внимательными на дороге и обращать внимание на информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Андрей Цедрик