В Москве вручили премию «ВЫЗОВ» лауреатам 2025 года

Завершилась третья церемония вручения национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ», соучредителем и инициатором создания которой выступает «Газпромбанк» (Акционерное общество). Премия ежегодно отмечает достижения талантливых исследователей, кардинально изменивших научный ландшафт. В этом году на соискание поступило 630 заявок из 40 стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: лауреаты премии «ВЫЗОВ» Валерий Фокин, Степан Калмыков, Вера Виль, Илья Ямпольский, Михаил Скупов, Алексей Глушенков.

Торжественную часть открыл министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, зачитав приветствие президента: «Важно, что такие масштабные, содержательные инициативы, какой, безусловно, является премия “ВЫЗОВ”, вносят значительный вклад в популяризацию науки и образования, в формирование у молодежи интереса к творческому исследовательскому поиску. От этого напрямую зависит успешное социально-экономическое развитие России, укрепление ее суверенитета, достижение технологического лидерства на ключевых направлениях прогресса».

Премии «ВЫЗОВ» в номинации «Перспектива» удостоена Вера Виль за разработку методов образования новых химических связей с участием электрического тока и органических пероксидов. Награду ей вручил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев: «Само название номинации “Перспектива” — это олицетворение того, что делают наши лауреаты. Вызов, поиск, озарение, решение и, конечно, перспектива. Это возможность на деле для людей реализовать, проявить все то, о чем мечтали, что искали, что открыли. Впервые в истории премии “ВЫЗОВ” в качестве победителя на сцену поднимется женщина-ученый».

Лауреат в номинации «Инженерное решение» — Михаил Скупов. Солауреат — Алексей Глушенков. Награду за создание технологии промышленного производства нитридного ядерного топлива им вручил сооснователь Российского квантового центра, председатель совета фонда «Вызов» Руслан Юнусов: «У нас сегодня очень интересная церемония. Мы вспоминаем школу, вспоминаем наших учителей, преемственность. Я по образованию фундаментальный физик, а мой папа — инженер. На его примере я лично увидел, как инженерные решения меняют нашу с вами жизнь к лучшему. И поэтому мне вдвойне приятно сегодня вручать премию в номинации “Инженерное решение”».

Премии «ВЫЗОВ» в номинации «Прорыв» удостоен Илья Ямпольский. Награду за расшифровку молекулярных механизмов биолюминесценции и создание светящихся растений ему вручила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова: «Результаты исследований Ильи Ямпольского невозможно переоценить. Они позволяют нам маркировать особые клетки, например онкологические, и следить за тем, как они распределяются в организме живого существа, в организме человека, как они реагируют на химическую терапию и другие лечебные воздействия».

Лауреатом в международной номинации Discovery («Открытие») стал ученый из США Валерий Фокин. Он удостоен премии за изобретение реакции, определившей клик-химию и преобразившей молекулярные науки и химию живых систем. Награду ему вручил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс: «Когда ты не знаешь, что делать, лучшая стратегия — это сделать первый шаг. И наш лауреат около 20 лет назад сделал такой очень смелый шаг. Эффективные и простые, как конструктор, клик-химические реакции позволяют создать уникальные материалы, которых в природе нет. Для нас огромная гордость наградить лауреата именно здесь, в России, на родине нашего героя».

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вручил премию в номинации «Ученый года» Степану Калмыкову за фундаментальные и прикладные исследования в области радиохимии и радиохимических технологий. «Для меня особая честь вручить награду Степану Калмыкову. Мы работаем с ним рука об руку уже больше пяти лет. Он состоялся не только в науке, как поистине выдающийся химик, но и как блестящий организатор науки. И вот это хорошее знание университетской и академической науки делает его поистине уникальным»,— отметил министр.

Председатель научного комитета премии «ВЫЗОВ», заслуженный профессор Сколтеха Артем Оганов отметил важность объективности при оценке заявок: «Перед научным комитетом премии “ВЫЗОВ” было множество достойнейших научных работ. Мы выбирали не тех, кто украшает уже построенное здание науки, а тех, кто закладывает фундамент нового этажа. Мир часто бывает несправедлив, но в науке есть объективная истина, и люди, честно ищущие ее, рано или поздно обязательно побеждают».

АО «Газпромбанк»