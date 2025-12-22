«Росхим» разрабатывает единые стандарты для развития молодежных советов на предприятиях

На общекорпоративном Молодежном форуме АО «Росхим» молодые специалисты компании разработали планы по созданию и укреплению молодежных советов. Это поможет систематизировать работу с учетом особенностей каждого предприятия.

Молодежный форум «Росхима» в городе Губахе объединил более 60 активных молодых специалистов. В рамках деловой программы участники под руководством экспертов холдинга проанализировали наиболее распространенные управленческие подходы работы с молодежью. Например, когда молодежный совет работает под кураторством HR-службы или первичной профсоюзной организации.

Команды рассмотрели ограничения и преимущества нескольких концепций, чтобы выработать практические модели развития молодежных советов. Кроме того, разработали план по запуску молодежного совета для предприятий, на которых молодежное движение пока отсутствует, а также типовое положение и регламент работы.

«Молодежь – это наш стратегический кадровый и интеллектуальный ресурс. Мы хотим, чтобы молодые специалисты могли реализовать свои идеи и энергию на благо компании. Поэтому мы будем активно поддерживать молодежные инициативы и создавать советы на всех предприятиях. Предоставим им все необходимые возможности для эффективной работы», – говорит директор по управлению персоналом региональных предприятий Анна Сорока.

Разработанные на форуме модели будут рекомендованы к внедрению на предприятиях «Росхима». Помимо проектной работы, для участников форума были организованы образовательные сессии по важным для холдинга направлениям: промышленная и экологическая безопасность, проектный менеджмент, развитие корпоративных медиа и коммуникаций.

Татьяна Бубновская, специалист 2-й категории бюро по общественным связям и социальным вопросам АО «БСЗ»:

– Особая ценность форума – практико-ориентированная программа. Мастер-классы и лекции от экспертов дали нам конкретные инструменты для развития молодежного движения и создания эффективных молодежных советов на предприятии. Особенно запомнилось задание: сообща построить из подручных средств «водопровод». Мы справились: 50 человек за 15 минут соорудили из старых журналов трубу длиной 15–20 метров и запустили по ней ведро воды. Это задание наглядно показало, что, когда мы объединяемся вокруг четкой цели, невозможное становится реальностью.

Дмитрий Коваленко, мастер по ремонту цеха пароводоснабжения АО «БСЗ»:

– Меня «зацепила» фраза одного из экспертов: «Границы только у вас в голове». На производстве мы порой мыслим категориями «так принято» или «это технически сложно». Форум показал, что свежий взгляд молодежи, не обремененный стереотипами, в сочетании с опытом наставников – это и есть главный двигатель всего нового и передового. Я уверен, что разработанные на форуме стандарты станут инструментом для создания на БСЗ настоящей команды, опыт и энергия которой будут работать на общий результат.

Татьяна Кирьянова, инженер-конструктор 1-й категории проектно-конструкторского отдела АО «БСЗ»:

– На форуме мы детально разобрали работу молодежных советов, изучили опыт других предприятий и получили готовый алгоритм для создания аналогичного совета на БСЗ. Общение с единомышленниками и работа над идеями дают больше, чем месяцы теории. Я привезла из Губахи новые контакты и план дальнейших действий. Готова делиться материалами и активно участвовать в запуске новых проектов.

АО «Березниковский содовый завод»