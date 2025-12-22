Спикер заксобрания Евгений Люлин намерен пойти на выборы в 2026 году

Председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин намерен пойти на выборы в восьмой созыв, которые состоятся в сентябре 2026 года. Об этом он сообщил на пресс-конференции 22 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он также ответил журналистам, что на выборы в Госдуму, которые тоже состоятся в 2026 году, выдвигать свою кандидатуру не планирует.

«Мне важно на кончиках пальцев ощущать жизнь региона, встречаться с людьми, узнавать, что их волнует, посещать предприятия, колхозы. Все это есть в работе депутата законодательного собрания»,— прокомментировал он.

Евгений Люлин избран депутатом по округу №11 (Дзержинск), с 2020 года занимает должность председателя заксобрания.

Андрей Репин