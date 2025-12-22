Татарстан занимает ведущую роль по внедрению ИТ-решений в России

Татарстан является одним из ведущих субъектов России по уровню цифрового развития и возможностям внедрения отечественных ИТ-решений. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на директора департамента регионального развития «Группы Астра» Андрея Солдатова.

По словам господина Солдатова, в последние годы перед регионами встала задача перехода на российские программные продукты в рамках политики импортозамещения. Это потребовало перестройки уже действующих систем государственных и бизнес-сервисов, а также связанных с ними бизнес-процессов.

В Татарстане эта работа ведется в течение последних трех лет. В 2023 году «Группа Астра» подписала соглашение с республикой, которое, по словам Андрея Солдатова, стало наиболее масштабным среди региональных проектов по переходу на отечественные операционные системы и другие российские решения.

Анна Кайдалова