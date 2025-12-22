В Башкирии введут штрафы за продажу энергетиков в больницах и театрах

Депутаты Курултая Башкирии приняли в первом чтении законопроект о введении штрафов за продажу энергетиков в больницах и театрах, сообщает пресс-служба парламента.

Ранее в Башкирии запретили продавать энергетики в образовательных и медучреждениях, в организациях культуры, физической культуры и спорта. Сейчас в отношении нарушителей предлагается ввести санкции.

Составлять протоколы и рассматривать административные дела по нарушениям будут должностные лица министерства торговли и услуг Башкирии.

Предлагается установить штрафы за нарушение ограничений: на граждан — от 3 тыс. до 4 тыс. руб., на должностных лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб. За повторное нарушение штрафы будут выше: на граждан — от 4 тыс. до 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., на юридических лиц — от 200 тыс. до 250 тыс. руб.

Майя Иванова