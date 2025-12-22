В Перми вынесли приговор организаторам незаконной миграции

УФСБ России по Пермскому краю пресечена деятельность организаторов незаконной миграции. Злоумышленники продавали гражданам ближнего зарубежья фиктивные сертификаты о владении русским языком, на основании которых им незаконно оформлялись документы для пребывания на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Следственным отделом УФСБ по данному факту было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Решением Ленинского суда Перми обвиняемые признаны виновными в совершении инкриминируемого преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет 4 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб.