Нижегородское УФАС оштрафовало Сбербанк на 800 тысяч рублей

Управление ФАС по Нижегородской области оштрафовало ПАО «Сбербанк» за нарушение рекламного законодательства. Общая сумма штрафов составила 800 тыс. руб., сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства 22 декабря 2025 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным УФАС, банк распространял рекламные видеоролики с привлекательными для потребителей сведениями. При этом другие существенные условия транслировали в сноске мелким шрифтом и показывали в течение короткого времени.

