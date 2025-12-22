В Петербурге вновь объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы

На территории Санкт-Петербурга вновь ожидается ухудшение погодных условий. По информации регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 22 декабря, в городе прогнозируются небольшой дождь и мокрый снег.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Петербурге с 09:00 22 декабря до 12:00 23 декабря объявлен «желтый» уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду. В этот период в городе ожидается гололедица.

Автомобилистов просят соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Предельную внимательность также следует соблюдать пешеходам.

Андрей Цедрик