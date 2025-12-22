Электричка загорелась на станции Электрогорск в Подмосковье

На станции Электрогорск в Московской области загорелась электричка, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Пожар начался из-за разрыва контактной сети.

Поезд следовал в Москву, его отогнали на сторонние пути. В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) уточнили, что возгорание произошло на крыше поезда. После короткого замыкания контактный провод упал на вагон, из-за чего оборудование нагрелось и загорелось. Пассажиров в вагоне не было, уточнили в МЖД.

Возгорание произошло в 7:50 мск. В 8:57 в МЖД сообщили, что движение приостановлено на участке Электрогорск — Павловский Посад Горьковского направления. В 9:35 отчитались о возобновлении движения. Восточная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.