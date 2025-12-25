Богиня кухни

Обеденный стол собирает вокруг себя домашних и гостей. А если этот предмет мебели еще и выглядит как современная скульптура, то становится главным персонажем на кухне. У модели Gea (названной в честь древнегреческой богини Земли) итальянского кухонного бренда L’Ottocento есть все шансы всегда быть в центре внимания. Выглядит стол эффектно благодаря интересной фактуре камня в сочетании со светлым деревом и монументальным ножкам, и прятать этот арт-объект под скатертью совсем не хочется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обеденный стол Gea от L’Ottocento

Фото: L’Ottocento Обеденный стол Gea от L’Ottocento

Фото: L’Ottocento

Авторы Gea Никола Руссо и Деа Сгарбосса из makethatstudio занимаются промышленным и графическим дизайном с 2013 года в своем ателье в городке Азоло на севере Италии. «Мы предпочли простые геометрические формы, чтобы подчеркнуть красоту натуральных материалов и изысканную отделку. Мастерство специалистов фабрики L’Ottocento и их технологии дали нам полную творческую свободу для воплощения нашей идеи»,— рассказывают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стол Gea от L’Ottocento

Фото: L’Ottocento Стол Gea от L’Ottocento

Фото: L’Ottocento

Для Gea дизайнеры выбрали сочетание натурального дерева и камня. Столешница выполнена из ясеня, а две полукруглые опоры — из мрамора Verde Alpi. Это камень темно-зеленого цвета с белыми прожилками, образующими выразительный рисунок. По замыслу авторов и столешница должна быть покрыта темно-зеленым лаком, хотя L’Ottocento предоставляет заказчикам право выбора любого другого оттенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обеденный стол Gea от L’Ottocento

Фото: L’Ottocento Обеденный стол Gea от L’Ottocento

Фото: L’Ottocento

Отличительная черта модели — прорези в столешнице и мраморных опорах, визуально облегчающие массивную конструкцию. Стандартные размеры стола — 228 см в длину при ширине 80 см и высоте 74 см. Однако есть возможность их менять под конкретный заказ и параметры помещения. В коллекцию Gea входит и консоль в том же стиле: со столешницей с прорезями и на полукруглых, но уже деревянных опорах. Она покрыта прозрачным глянцевым лаком, чтобы защитить пористую текстуру дерева, но не скрывать ее красоту. Завершить ансамбль предлагается стульями Ottavia из коллекции бренда.

Антонина Плахина