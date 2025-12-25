Кухня — полноценный центр дома. Итальянцы, как никто другой, понимают важность этой зоны — в декабре их национальная кухня вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Итальянские мебельщики производят востребованные во всем мире кухонные гарнитуры. Флорентийская компания Officine Gullo выпускает не только мебель, но и профессиональное кухонное оборудование, а также бытовую технику. Недавно фабрика представила проект кухни под ключ для дома в городе Уэйко, штат Техас, США.

Кухня Golden Hour от Officine Gullo Фото: Officine Gullo

Помещение с высокими потолками и открытыми деревянными балками задало П-образную композицию кухни с большим островом в центре, профессиональной вытяжкой пирамидальной формы и настенной панелью из полированной латуни. Плита из линейки OG Professional оснащена шестью конфорками мощностью до 10 кВт, двумя духовками из нержавеющей стали и набором модулей, как в ресторане высокой кухни, в том числе грилем и модулем для приготовления пасты. Для столешниц использовали мрамор Сalacatta Gold с золотистыми прожилками, которые дополняют теплый блеск латуни, меди, из которой сделаны мойки, и бронзовых смесителей.

В деревянных шкафах-витринах установлена бытовая техника: вместительный холодильник и морозильник, кофемашина и дополнительная духовка. Для фасадов выбрали серый цвет и дерево оттенка мокко (RAL 7006). В кухне две мойки: одна встроена в остров, вторая размещена у окна, она из меди и полированной вручную латуни и оснащена двуручным смесителем с высоким изливом. Рядом встроена посудомоечная машина, а прямо на столешнице расположен шкаф-витрина со стеклянными дверцами, где можно выставить бокалы.

Обилие желтого металла и дерева создает впечатление, что кухня освещена солнцем. Поэтому гарнитур получил название Golden Hour — так называют время сразу после восхода солнца и перед закатом, когда свет становится мягким, рассеянным, приобретает золотистый оттенок и создает особую, теплую атмосферу.

Елизавета Лаврик