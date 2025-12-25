Конструктор для интерьера

Модульная мебель, в зависимости от ситуации легко адаптируемая под самые разные нужды, все более востребована у современных дизайнеров интерьера. Palo Alto Wall от MisuraEmme дизайна Джанни Боргоново — одна из таких разработок, предлагающих для профессионалов множество функций в рамках одной линейки.

Конструкция состоит из алюминиевых рам и крепящихся к ним панелей. Доступно множество вариантов материалов и отделок, от дерева разной обработки и плетеной соломки до металла и стекла. К панелям крепятся элементы для хранения, их расположение легко корректировать, убирая или добавляя по необходимости те или иные модули. «Панели созданы для гостиных, общих зон, спален с возможностью полной персонализации отделки, а значит, множества декоративных решений, готовых и индивидуальных»,— рассказывает Оттавиано Боргоново, совладелец компании MisuraEmme.

Стеновые панели коллекции Palo Alto Wall комбинируются с системами гардеробных Palo Alto Free и Palo Alto I-Box. Таким образом, в одном ансамбле легко соединить разные материалы, например дерево и стекло, пропускающие свет и глухие секции, глянцевые и матовые детали. Игру фактур подчеркивает светодиодная подсветка.

В коллекцию входят также полки со штангами, выполненные из прозрачного или тонированного стекла, комоды с выдвижными ящиками, элементы для хранения обуви и аксессуаров и витрины. В отделке можно использовать в том числе текстиль, натуральную или экокожу. Представитель бренда в России — компания WWTS.

