Надежная поддержка

Спальная система Top Bed от Midsummer Milano в 2025 году награждена премией Green Product Award за инновационные и экологичные решения в области дизайна. Отдельно было отмечено новаторское использование растительных и биоразлагаемых материалов — заслуга и результат исследования основателя премиум-бренда, миланского архитектора Кьяры Меннини.

Top Bed System состоит из пружинного основания, матраса и наматрасника, которые обтянуты высокоэффективными тканями для холодного и теплого времени года. Зимний вариант — удерживающая тепло ткань из льна и кашемира от Loro Piana Interiors, летний — инновационный материал из переработанных цитрусовых отходов, обеспечивающий естественную терморегуляцию и контроль влажности.

Жюри оценило не только цитрусовую ткань, производство которой может привнести в отрасль революционные изменения, но и долговечность продукции. Системы для сна Midsummer Milano рассчитаны на 30 лет: когда матрас проживет половину этого срока, его возьмут на полную реставрацию, включающую проверку пружин, расчесывание шерсти и замену изношенных элементов. Матрас переберут вручную и подготовят к новому сроку эксплуатации.

«В современном мире, в котором все больше места занимают умные машины, может показаться, что важность ручной работы сильно преувеличена и что это нечто исключительно сентиментальное, подобно ностальгии по старым временам,— говорит Кьяра.— Но это заблуждение. От предметов, созданных вручную, медленно и вдумчиво, исходит особая магия. Именно встреча с таким искусством и может подарить ощущение благополучия, которого в конечном итоге ждешь от люксового продукта».

Пружинная конструкция Midsummer Milano разрабатывается, как высокоточный прибор, и собирается исключительно вручную, с учетом таких параметров, как вес и рост владельца и его любимая поза для сна. Прежде чем предложить покупателю одну из базовых моделей, его расспросят, как он спит, часто ли просыпается, испытывает ли неприятные ощущения и где именно. Ведь многое можно исправить, не обращаясь к врачу, а всего лишь улучшив условия сна. Материалы, с которыми работает Midsummer Milano, натуральные, дышащие, они согревают зимой и дарят прохладу летом. В качестве наполнителя используется шерсть перуанской викуньи, яка и шотландских овец, монгольский кашемир и конский волос из Аргентины.

«На качество сна влияет любая мелочь. Есть люди, которые могут уснуть только на боку,— для них разработали модель с наполнителем из шерсти и конского волоса,— рассказывает Кьяра.— Его завитки дополнительно обеспечивают оптимальную поддержку». Для аллергиков придуман матрас с гипоаллергенной набивкой из шелка — он стал абсолютным бестселлером. Несколько лет назад компания объявила, что выпускает первый веганский матрас, изготовленный исключительно из растительных материалов. Вместо альпаки и кашемира использованы возобновляемые природные материалы: лен, конопля и бамбук. Растительный наполнитель обеспечивает комфорт, а также обладает отличной воздухопроницаемостью и гипоаллергенными свойствами.

Представитель бренда в России — компания WWTS.

Татьяна Филиппова