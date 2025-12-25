Изобретатель широкого профиля

В Венеции во дворце XV века Палаццо Пезаро дельи Орфеи в районе Сан-Марко находится музей Мариано Фортуни. Знаменитый изобретатель, художник и дизайнер жил и работал здесь с 1898 по 1949 год, сначала один, позже вместе с женой, музой и соратницей Генриеттой. В Палаццо Орфеи он ставил свои эксперименты со светом, здесь была его творческая студия, фотолаборатория, ателье по пошиву платьев, мастерская по производству уникальных набивных тканей. С 1956 года здание принадлежит венецианскому муниципалитету, в 1975-м здесь открыли музей, в котором можно познакомиться с наследием Фортуни, его коллекцией и окунуться в творческую атмосферу его дома.

Изобретатель, художник и дизайнер Мариано Фортуни

Изобретатель, художник и дизайнер Мариано Фортуни

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Родился Мариано Фортуни в 1871 году в Гранаде. Отец его был известным художником-ориенталистом, мать принадлежала к семье знаменитых живописцев Мадрасо. Родители Мариано коллекционировали старинные предметы и ткани, много путешествовали. Отец рано умер, и Мариано с сестрой и матерью долго жили после этого в Париже, где он изучал живопись, а в 1889 году поселились в Венеции, которая стала для Фортуни второй родиной.

Мариано Фортуни иногда называют Леонардо да Винчи ХХ века. Он был живописцем, графиком, фотографом, сценографом, изучал техники фотопечати, проектировал мебель, светильники, создавал интерьерные ткани с принтами и одежду. За свою жизнь Фортуни зарегистрировал 38 патентов на изобретения. В конце XIX века он, посетив вагнеровский театр в Байрейте, с увлечением занялся театральной инженерией, светом и декорациями. Он разработал так называемую Систему Фортуни — систему купольного освещения сцены, состоящую из полусферической конструкции, заменившей плоский задник, подвижных проекторов, светильников рассеянного света и зеркал. Она была запатентована в 1901 году и применялась в том числе в миланском театре «Ла Скала» при постановке вагнеровских опер. Система рассеянного света, позволяющая добиться реалистичности происходящего на сцене, до сих пор используется в театральных постановках.

Купольная система освещения, Музей Palazzo Fortuny
Напольный светильник Studio

Свои изыскания в области театрального освещения Фортуни использовал при создании интерьерных светильников. Он разработал для них выключатель с реостатом, позволявший менять интенсивность света,— прообраз современного диммера. В 1907 году он создал знаменитую лампу Фортуни, ставшую иконой современного дизайна. Это напольный светильник рассеянного света на стальной треноге с полусферическим алюминиевым абажуром, вращающимся на 360°, отделанным изнутри золотой или серебряной фольгой. В наши дни их выпускают бренды Fortuny и Pallucco. Принцип освещения, использованный в лампе Фортуни, и сейчас применяется в фотографии. Фортуни также делал эффектные потолочные светильники с абажурами из шелка и металла, декорированные кистями и бусинами из венецианского стекла. Их до сих пор называют «скульптурами света». Из-за сложности в изготовлении эти лампы долгое время не решались воспроизводить, лишь в конце 1980-х благодаря стараниям Лино Ландо ручное производство возобновилось. В этом году бренд Fortuny представлял реплики светильников Scheherazade, Samarkanda, Scudo Saraceno на Миланском мебельном салоне. До 1 марта 2026 года их также можно увидеть на выставке Of Rising Clouds and West Wind в арт-пространстве Rouyun Space в Шанхае.

Абажур светильника Scheherazade
Подвесной светильник Scudo Saraceno
Настольная лампа President

Фортуни — важная фигура и для истории моды. Он внес революционные преобразования в женский облик еще в начале ХХ века. Платья Фортуни давали женщинам свободу движений, меняли осанку, походку, стиль поведения, они не предполагали искусственной деформации фигуры. В мире моды Фортуни стал известен в начале 1900-х, когда придумал кносскую шаль. Импульсом к ее созданию стали раскопки Кносского дворца на Крите, начатые археологом Артуром Эвансом. Греческая архаика, крито-микенская культура вдохновили Фортуни на создание новой философии женского костюма. Кносская шаль представляла собой платок длиной пять метров и шириной около метра, украшенный стилизованными узорами, которые Фортуни придумал по мотивам узоров и орнаментов, найденных в Кносском дворце. Они были напечатаны на ткани по уникальной технологии, созданной и запатентованной мастером. Шаль можно было носить разными способами, например как японское кимоно или индийское сари.

Платье Фортуни Delphos, светильники Cesendello
Торшер Cesendello

Но подлинную славу Фортуни принесло культовое платье Delphos, также созданное по античным мотивам. Это было платье-туника из плиссированного шелка, не предполагавшее ношения корсета, который до той поры был обязательным элементом женского туалета. Бусины из венецианского стекла, пришитые по бокам, заставляли ткань играть и переливаться. Технологию плиссировки шелка Фортуни изобрел вместе с супругой Генриеттой и запатентовал в 1906 году. Через год он сшил первые «дельфосы», тоже запатентованные. Их носили самые знаменитые актрисы и меценатки того времени: Элеонора Дузе, Айседора Дункан, маркиза Луиза Казати, Пегги Гуггенхайм, Эллен Терри, Уна О’Нил (жена Чарли Чаплина). Их продавали в бутиках Фортуни в европейских столицах, в том числе на бульваре Осман в Париже. Причем продавали не на вешалках, а в скрученном виде, чтобы не нарушать плиссированные складки. В США их импортировали в недошитом виде, чтобы не платить таможенный налог на роскошь, а потом их дошивала специально нанятая портниха. Платья Delphos Марсель Пруст упоминает в романе «В поисках утраченного времени». Художники запечатлевали их на своих полотнах. После смерти Мариано в 1949 году его жена Генриетта прекратила их производство, но популярности они не утратили до наших дней. «Дельфосы» Фортуни есть в нью-йоркском Метрополитен-музее, в лондонском Музее Виктории и Альберта, в мадридском Музее костюма, в парижском Дворце Гальера. Большие коллекции «дельфосов» имелись у актерского семейства Чаплин и у Глории Вандербильт. В них блистали героини фильмов 1930–1940-х годов. Барбра Стрейзанд надевала оригинальное платье Delphos в фильме «Смешная девчонка», и героини сериала «Аббатство Даунтон» — тоже. Топ-модель Наталья Водянова не раз попадала в объективы фотокамер в культовых платьях Фортуни.

Музей Palazzo Fortuny, Венеция

Музей Palazzo Fortuny, Венеция

Фото: Roberto Serra - Iguana Press / Getty Images

Фортуни также шил свободные бархатные платья в средневековом стиле, например украшенное стилизованными грифонами платье Eleonora, созданное для актрисы Элеоноры Дузе, бархатные пальто и парчовые жакеты, этнические шали. Эти вещи можно надевать и сегодня как вполне современную одежду, не носящую печати своего времени или какой-то другой эпохи.

Ткань Fortuny, музей Palazzo Fortuny

Ткань Fortuny, музей Palazzo Fortuny

Фото: Fortuny

Помимо одежды коммерческий успех Фортуни принесло производство интерьерных тканей со стилизованными принтами. Он создал собственную технологию печати с использованием цветных и металлизированных красок. Путем смешения красителей он добивался удивительных декоративных эффектов. Друг Фортуни писатель Габриэле д’Аннунцио назвал его алхимиком-красильщиком. Фортуни разрабатывал уникальные декоры на основе орнаментов и мотивов венецианского и флорентийского искусства, античности, Древнего Египта и Персии, Латинской Америки, Японии и Китая. Ткани, словно созданные старинными мастерами, завоевали немало поклонников. Сначала Фортуни производил их в небольшой мастерской в Палаццо Орфеи, а в 1919-м купил здание бывшего монастыря на острове Джудекка и в 1921 году открыл там ткацкую фабрику, которая существует и по сей день. В 1920-е годы Мариано Фортуни — успешный декоратор, он оформляет дома знаменитостей, используя для обивок и драпировок свои ткани. В числе его клиентов Консуэло Вандербильт, Дина Галли, Мари-Лор де Ноай.

Американский дизайнер интерьеров Элси Макнил Ли, очарованная тканями Фортуни, стала близким другом семьи и единственным торговым представителем одежды и тканей Мариано в США. Благодаря ее усилиям Фортуни открыл свой фирменный магазин на Мэдисон-авеню на Манхэттене, и его изделия имели успех на американском рынке. Вскоре после смерти Мариано Элси вышла замуж за графа Гоцци и получила титул графини. Генриетта Фортуни завещала ей фабрику. Графиня Гоцци продала свое итальянское имение, чтобы вернуть производству рентабельность, и руководила компанией вплоть до 1988 года. Ее дом, примыкающий к фабрике на острове Джудекка, в 2025 году был преобразован в арт-пространство знаменитым дизайнером Шаханом Минассяном. А фабрику унаследовала семья Риад, члены которой стали душеприказчиками графини Гоцци. Ткани выпускаются здесь по тем же технологиям и на том же оборудовании, что и при Мариано. Рецепты красителей держатся в строгом секрете. Каждый отрез уникален и неповторим по цвету, узорам, фактуре.

Аксессуары Fortuny
Сумочки из шелка, парижский шоурум Fortuny

Другой венецианский бизнесмен и страстный поклонник творчества Мариано Фортуни, Лино Ландо, долгое время изучал творческое наследие и технологии мастера и в 1984 году основал бренд Fortuny, который сейчас выпускает светильники, интерьерные аксессуары, одежду и парфюм в традициях, заложенных Мариано. В сентябре этого года бренд открыл второй шоурум в Париже в квартале Сен-Жермен.

Антонина Плахина