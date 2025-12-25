Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Изобретатель широкого профиля

Мариано Фортуни и его декоративные методы

В Венеции во дворце XV века Палаццо Пезаро дельи Орфеи в районе Сан-Марко находится музей Мариано Фортуни. Знаменитый изобретатель, художник и дизайнер жил и работал здесь с 1898 по 1949 год, сначала один, позже вместе с женой, музой и соратницей Генриеттой. В Палаццо Орфеи он ставил свои эксперименты со светом, здесь была его творческая студия, фотолаборатория, ателье по пошиву платьев, мастерская по производству уникальных набивных тканей. С 1956 года здание принадлежит венецианскому муниципалитету, в 1975-м здесь открыли музей, в котором можно познакомиться с наследием Фортуни, его коллекцией и окунуться в творческую атмосферу его дома.

Изобретатель, художник и дизайнер Мариано Фортуни

Изобретатель, художник и дизайнер Мариано Фортуни

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Изобретатель, художник и дизайнер Мариано Фортуни

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Родился Мариано Фортуни в 1871 году в Гранаде. Отец его был известным художником-ориенталистом, мать принадлежала к семье знаменитых живописцев Мадрасо. Родители Мариано коллекционировали старинные предметы и ткани, много путешествовали. Отец рано умер, и Мариано с сестрой и матерью долго жили после этого в Париже, где он изучал живопись, а в 1889 году поселились в Венеции, которая стала для Фортуни второй родиной.

Мариано Фортуни иногда называют Леонардо да Винчи ХХ века. Он был живописцем, графиком, фотографом, сценографом, изучал техники фотопечати, проектировал мебель, светильники, создавал интерьерные ткани с принтами и одежду. За свою жизнь Фортуни зарегистрировал 38 патентов на изобретения. В конце XIX века он, посетив вагнеровский театр в Байрейте, с увлечением занялся театральной инженерией, светом и декорациями. Он разработал так называемую Систему Фортуни — систему купольного освещения сцены, состоящую из полусферической конструкции, заменившей плоский задник, подвижных проекторов, светильников рассеянного света и зеркал. Она была запатентована в 1901 году и применялась в том числе в миланском театре «Ла Скала» при постановке вагнеровских опер. Система рассеянного света, позволяющая добиться реалистичности происходящего на сцене, до сих пор используется в театральных постановках.

Предыдущая фотография
Купольная система освещения, Музей Palazzo Fortuny

Купольная система освещения, Музей Palazzo Fortuny

Фото: Roberto Serra - Iguana Press / Getty Images

Напольный светильник Studio

Напольный светильник Studio

Фото: Fortuny

Следующая фотография
1 / 2

Купольная система освещения, Музей Palazzo Fortuny

Фото: Roberto Serra - Iguana Press / Getty Images

Напольный светильник Studio

Фото: Fortuny

Свои изыскания в области театрального освещения Фортуни использовал при создании интерьерных светильников. Он разработал для них выключатель с реостатом, позволявший менять интенсивность света,— прообраз современного диммера. В 1907 году он создал знаменитую лампу Фортуни, ставшую иконой современного дизайна. Это напольный светильник рассеянного света на стальной треноге с полусферическим алюминиевым абажуром, вращающимся на 360°, отделанным изнутри золотой или серебряной фольгой. В наши дни их выпускают бренды Fortuny и Pallucco. Принцип освещения, использованный в лампе Фортуни, и сейчас применяется в фотографии. Фортуни также делал эффектные потолочные светильники с абажурами из шелка и металла, декорированные кистями и бусинами из венецианского стекла. Их до сих пор называют «скульптурами света». Из-за сложности в изготовлении эти лампы долгое время не решались воспроизводить, лишь в конце 1980-х благодаря стараниям Лино Ландо ручное производство возобновилось. В этом году бренд Fortuny представлял реплики светильников Scheherazade, Samarkanda, Scudo Saraceno на Миланском мебельном салоне. До 1 марта 2026 года их также можно увидеть на выставке Of Rising Clouds and West Wind в арт-пространстве Rouyun Space в Шанхае.

Предыдущая фотография
Абажур светильника Scheherazade

Абажур светильника Scheherazade

Фото: Fortuny

Подвесной светильник Scudo Saraceno

Подвесной светильник Scudo Saraceno

Фото: Fortuny

Настольная лампа President

Настольная лампа President

Фото: Fortuny

Следующая фотография
1 / 3

Абажур светильника Scheherazade

Фото: Fortuny

Подвесной светильник Scudo Saraceno

Фото: Fortuny

Настольная лампа President

Фото: Fortuny

Фортуни — важная фигура и для истории моды. Он внес революционные преобразования в женский облик еще в начале ХХ века. Платья Фортуни давали женщинам свободу движений, меняли осанку, походку, стиль поведения, они не предполагали искусственной деформации фигуры. В мире моды Фортуни стал известен в начале 1900-х, когда придумал кносскую шаль. Импульсом к ее созданию стали раскопки Кносского дворца на Крите, начатые археологом Артуром Эвансом. Греческая архаика, крито-микенская культура вдохновили Фортуни на создание новой философии женского костюма. Кносская шаль представляла собой платок длиной пять метров и шириной около метра, украшенный стилизованными узорами, которые Фортуни придумал по мотивам узоров и орнаментов, найденных в Кносском дворце. Они были напечатаны на ткани по уникальной технологии, созданной и запатентованной мастером. Шаль можно было носить разными способами, например как японское кимоно или индийское сари.

Предыдущая фотография
Платье Фортуни Delphos, светильники Cesendello

Платье Фортуни Delphos, светильники Cesendello

Фото: Studio Matusiak / Fortuny

Торшер Cesendello

Торшер Cesendello

Фото: Fortuny

Следующая фотография
1 / 2

Платье Фортуни Delphos, светильники Cesendello

Фото: Studio Matusiak / Fortuny

Торшер Cesendello

Фото: Fortuny

Но подлинную славу Фортуни принесло культовое платье Delphos, также созданное по античным мотивам. Это было платье-туника из плиссированного шелка, не предполагавшее ношения корсета, который до той поры был обязательным элементом женского туалета. Бусины из венецианского стекла, пришитые по бокам, заставляли ткань играть и переливаться. Технологию плиссировки шелка Фортуни изобрел вместе с супругой Генриеттой и запатентовал в 1906 году. Через год он сшил первые «дельфосы», тоже запатентованные. Их носили самые знаменитые актрисы и меценатки того времени: Элеонора Дузе, Айседора Дункан, маркиза Луиза Казати, Пегги Гуггенхайм, Эллен Терри, Уна О’Нил (жена Чарли Чаплина). Их продавали в бутиках Фортуни в европейских столицах, в том числе на бульваре Осман в Париже. Причем продавали не на вешалках, а в скрученном виде, чтобы не нарушать плиссированные складки. В США их импортировали в недошитом виде, чтобы не платить таможенный налог на роскошь, а потом их дошивала специально нанятая портниха. Платья Delphos Марсель Пруст упоминает в романе «В поисках утраченного времени». Художники запечатлевали их на своих полотнах. После смерти Мариано в 1949 году его жена Генриетта прекратила их производство, но популярности они не утратили до наших дней. «Дельфосы» Фортуни есть в нью-йоркском Метрополитен-музее, в лондонском Музее Виктории и Альберта, в мадридском Музее костюма, в парижском Дворце Гальера. Большие коллекции «дельфосов» имелись у актерского семейства Чаплин и у Глории Вандербильт. В них блистали героини фильмов 1930–1940-х годов. Барбра Стрейзанд надевала оригинальное платье Delphos в фильме «Смешная девчонка», и героини сериала «Аббатство Даунтон» — тоже. Топ-модель Наталья Водянова не раз попадала в объективы фотокамер в культовых платьях Фортуни.

Музей Palazzo Fortuny, Венеция

Музей Palazzo Fortuny, Венеция

Фото: Roberto Serra - Iguana Press / Getty Images

Музей Palazzo Fortuny, Венеция

Фото: Roberto Serra - Iguana Press / Getty Images

Фортуни также шил свободные бархатные платья в средневековом стиле, например украшенное стилизованными грифонами платье Eleonora, созданное для актрисы Элеоноры Дузе, бархатные пальто и парчовые жакеты, этнические шали. Эти вещи можно надевать и сегодня как вполне современную одежду, не носящую печати своего времени или какой-то другой эпохи.

Ткань Fortuny, музей Palazzo Fortuny

Ткань Fortuny, музей Palazzo Fortuny

Фото: Fortuny

Ткань Fortuny, музей Palazzo Fortuny

Фото: Fortuny

Помимо одежды коммерческий успех Фортуни принесло производство интерьерных тканей со стилизованными принтами. Он создал собственную технологию печати с использованием цветных и металлизированных красок. Путем смешения красителей он добивался удивительных декоративных эффектов. Друг Фортуни писатель Габриэле д’Аннунцио назвал его алхимиком-красильщиком. Фортуни разрабатывал уникальные декоры на основе орнаментов и мотивов венецианского и флорентийского искусства, античности, Древнего Египта и Персии, Латинской Америки, Японии и Китая. Ткани, словно созданные старинными мастерами, завоевали немало поклонников. Сначала Фортуни производил их в небольшой мастерской в Палаццо Орфеи, а в 1919-м купил здание бывшего монастыря на острове Джудекка и в 1921 году открыл там ткацкую фабрику, которая существует и по сей день. В 1920-е годы Мариано Фортуни — успешный декоратор, он оформляет дома знаменитостей, используя для обивок и драпировок свои ткани. В числе его клиентов Консуэло Вандербильт, Дина Галли, Мари-Лор де Ноай.

Американский дизайнер интерьеров Элси Макнил Ли, очарованная тканями Фортуни, стала близким другом семьи и единственным торговым представителем одежды и тканей Мариано в США. Благодаря ее усилиям Фортуни открыл свой фирменный магазин на Мэдисон-авеню на Манхэттене, и его изделия имели успех на американском рынке. Вскоре после смерти Мариано Элси вышла замуж за графа Гоцци и получила титул графини. Генриетта Фортуни завещала ей фабрику. Графиня Гоцци продала свое итальянское имение, чтобы вернуть производству рентабельность, и руководила компанией вплоть до 1988 года. Ее дом, примыкающий к фабрике на острове Джудекка, в 2025 году был преобразован в арт-пространство знаменитым дизайнером Шаханом Минассяном. А фабрику унаследовала семья Риад, члены которой стали душеприказчиками графини Гоцци. Ткани выпускаются здесь по тем же технологиям и на том же оборудовании, что и при Мариано. Рецепты красителей держатся в строгом секрете. Каждый отрез уникален и неповторим по цвету, узорам, фактуре.

Предыдущая фотография
Аксессуары Fortuny

Аксессуары Fortuny

Фото: Cristina Spagnolo / Fortuny

Сумочки из шелка, парижский шоурум Fortuny

Сумочки из шелка, парижский шоурум Fortuny

Фото: Fortuny

Следующая фотография
1 / 2

Аксессуары Fortuny

Фото: Cristina Spagnolo / Fortuny

Сумочки из шелка, парижский шоурум Fortuny

Фото: Fortuny

Другой венецианский бизнесмен и страстный поклонник творчества Мариано Фортуни, Лино Ландо, долгое время изучал творческое наследие и технологии мастера и в 1984 году основал бренд Fortuny, который сейчас выпускает светильники, интерьерные аксессуары, одежду и парфюм в традициях, заложенных Мариано. В сентябре этого года бренд открыл второй шоурум в Париже в квартале Сен-Жермен.

Антонина Плахина

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все