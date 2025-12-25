Зимняя флористика

Традиция вешать на входную дверь рождественский венок в последние годы прижилась и в наших широтах, сегодня подобный декор встречается повсеместно. Новый год не время для сдержанности. Поэтому вместо венка обычных размеров можно выбрать большой и дополнить его плодами шиповника, сухоцветами, семенными коробочками и бархатной лентой.

Вместо одной ели поставить перед входом или в прихожей сразу несколько хвойных растений (например, сосну и тую в кадках) — это сделает композицию многослойной. А праздничную сервировку украсить смесью сезонных цветов, таких как морозник и амариллис. Подсвечники, уютный фарфор и фонарики скандинавского бренда Broste Copenhagen привнесут в интерьер теплоту.

Не стоит бояться монохрома и темных глубоких оттенков, советуют дизайнеры датского бренда Tine K Home. На таком фоне эффектно будут выделяться белые цветы. В своем праздничном сете стилисты выбрали стол с темной столешницей, использовали деревянные подстановочные блюда из корней тикового дерева, вместо колец для салфеток — банты из бархатистой ткани. Изящные вазочки для бутонов или небольших букетов расставьте группами; варьируйте формы и высоту стеблей, при этом играйте на полутонах, советуют они. Веточки эвкалипта добавят композиции объем, текстуру и приятный аромат.

Подвесная композиция вполне может заменить новогоднюю ель. Стилисты датского бренда Rosendahl предложили подвесить к потолку красиво изогнутую ветку с хвоей или без. На ней отлично будут смотреться новогодние игрушки, хотя если у ветки интересная форма, можно оставить ее и без украшений. При таком оформлении праздничной гостиной необязательно накрывать стол скатертью — природный декор будет хорошо сочетаться с деревянной фактурой столешницы. Сбалансировать композицию в интерьере можно, оформив консоль зеленью и цветами. К ней прекрасно подойдет фарфоровый сервиз Grand Cru c новогодним декором.

Елку на Новый год наряжают практически в каждом доме. А вот шишки мало кто задействует в праздничном оформлении интерьера, и напрасно. Крупные, вытянутой формы, мелкие округлые, они гармонично смотрятся как в сервировке стола, так и на каминной полке или консолях. Стилисты компании Kahler, с 1839 года производящей классическую керамику ручной работы, скомбинировали шишки со своими знаменитыми подсвечниками в форме домиков — датской классикой, символом хюгге, и декоративными фигурками снеговиков линии Hammershoi Christmas series.