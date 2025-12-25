Эстетика и минимализм или, наоборот, подарочный хаос под елкой — выбор за вами. Главное не забыть, что без шуршания пакетами и бумагой не обходится ни один Новый год. И какой бы яркой и сияющей ни была ваша ель, wow-эффект будет неполным при отсутствии заветных свертков под ней. Что касается тенденций, трендсеттеры в этом году советуют не стесняться в выборе материалов и декоративных средств. Всегда кстати золотые акценты, природный декор, деревянные украшения или оригами — всевозможные праздничные раскрашенные фигурки, которые вешают на елку и ставят под ней. В моде вновь плиссе, крупные банты и ленты — о них дружно вспомнили, после того как эти декоративные элементы триумфально вернулись в фешен-коллекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новогодний декор от Kay Bojesen Фото: Kay Bojesen Новогодний декор от Tine K Home Фото: Tine K Home Новогодний декор от Bungalow Фото: Bungalow Новогодний декор от Bungalow Фото: Bungalow Новогодний декор от Bungalow Фото: Bungalow Новогодний декор от Bungalow Фото: Bungalow Новогодний декор от Bungalow Фото: Bungalow Следующая фотография 1 / 7 Новогодний декор от Kay Bojesen Фото: Kay Bojesen Новогодний декор от Tine K Home Фото: Tine K Home Новогодний декор от Bungalow Фото: Bungalow Новогодний декор от Bungalow Фото: Bungalow Новогодний декор от Bungalow Фото: Bungalow Новогодний декор от Bungalow Фото: Bungalow Новогодний декор от Bungalow Фото: Bungalow