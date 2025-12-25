Камерный формат
Идеи дизайнеров Dantone Home
Одни отмечают Новый год большой компанией, другие предпочитают камерный ужин при свечах. На этот случай стилисты российского бренда Dantone Home предложили три варианта оформления праздничного стола и интерьера в трендовых сочетаниях сезона.
В шоурумах компании представлены мягкая и корпусная мебель, дизайнерские светильники, текстиль и предметы декора. Здесь есть как современная классика, так и модели в стиле mid-century и ар-деко. И конечно, в преддверии зимних торжеств предлагается все необходимое для сервировки, украшения дома и множество вариантов дизайнерских подарков.
1
Традиционный
Традиционное оформление праздничного стола от Dantone Home
Фото: Dantone Home
В основе концепции сервировки — классическое новогоднее сочетание цветов: красный, белый и золотой. При этом композиция не перегружена деталями. Мягкий свет свечей создает нужное настроение. На белой скатерти — изящный фарфор, тонкий хрусталь и металлические акценты. Контрастный цвет — красный, он добавляет композиции динамики. Из новогодней флористики вновь актуальна пуансеттия, или молочай красивейший,— растение, которое часто называют «рождественской» или «вифлеемской звездой» из-за ярких, в форме звезды прицветников. Красные ягодки, эффектно контрастирующие с белоснежным фарфором, дополнят сет.
2
Скандинавский
Композиция выполнена в сдержанном стиле с акцентом на натуральные материалы и природные фактуры. В качестве настенного декора выбран венок из веточек с амарантом, в центре стола — деревянная декоративная фигурка-ель. Нежный оттенок амаранта сочетается с изумрудным оттенком посуды. Бокалы-креманки округлой формы гармонируют с пиалами и высокими керамическими подсвечниками матового белого цвета. Еще один декоративный элемент ансамбля — белые шары. Их можно просто выложить на скатерть и посуду или создавать из них фигурки для украшения. Они визуально перекликаются с округлыми элементами в основании подсвечников.
3
Фактурный
Сервировка в более темной гамме — в этом случае можно обойтись без скатерти, особенно если фактура столешницы теплого оттенка темного дерева. В общей композиции эффектно смотрятся мягкие уютные кресла с обивкой оттенка шалфея. На столе высокие мраморные подсвечники, оригинальные дизайнерские вазы из цветного стекла и керамическая посуда. Светлые тарелки предлагается комбинировать с подстановочными на несколько тонов темнее, добавляя композиции глубины. Нежный акцент — пуансеттия, на этот раз молочного оттенка.