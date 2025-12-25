Камерный формат

Одни отмечают Новый год большой компанией, другие предпочитают камерный ужин при свечах. На этот случай стилисты российского бренда Dantone Home предложили три варианта оформления праздничного стола и интерьера в трендовых сочетаниях сезона.

В шоурумах компании представлены мягкая и корпусная мебель, дизайнерские светильники, текстиль и предметы декора. Здесь есть как современная классика, так и модели в стиле mid-century и ар-деко. И конечно, в преддверии зимних торжеств предлагается все необходимое для сервировки, украшения дома и множество вариантов дизайнерских подарков.

Традиционный

Традиционное оформление праздничного стола от Dantone Home

Традиционное оформление праздничного стола от Dantone Home

Фото: Dantone Home

Фото: Dantone Home

В основе концепции сервировки — классическое новогоднее сочетание цветов: красный, белый и золотой. При этом композиция не перегружена деталями. Мягкий свет свечей создает нужное настроение. На белой скатерти — изящный фарфор, тонкий хрусталь и металлические акценты. Контрастный цвет — красный, он добавляет композиции динамики. Из новогодней флористики вновь актуальна пуансеттия, или молочай красивейший,— растение, которое часто называют «рождественской» или «вифлеемской звездой» из-за ярких, в форме звезды прицветников. Красные ягодки, эффектно контрастирующие с белоснежным фарфором, дополнят сет.

Скандинавский

Оформление праздничного стола в скандинавском стиле от Dantone Home

Фото: Dantone Home

Композиция выполнена в сдержанном стиле с акцентом на натуральные материалы и природные фактуры. В качестве настенного декора выбран венок из веточек с амарантом, в центре стола — деревянная декоративная фигурка-ель. Нежный оттенок амаранта сочетается с изумрудным оттенком посуды. Бокалы-креманки округлой формы гармонируют с пиалами и высокими керамическими подсвечниками матового белого цвета. Еще один декоративный элемент ансамбля — белые шары. Их можно просто выложить на скатерть и посуду или создавать из них фигурки для украшения. Они визуально перекликаются с округлыми элементами в основании подсвечников.

Фактурный

При использовании темной гаммы дизайнеры Dantone Home предлагают поиграть с фактурами и оттенками

Фото: Dantone Home

Сервировка в более темной гамме — в этом случае можно обойтись без скатерти, особенно если фактура столешницы теплого оттенка темного дерева. В общей композиции эффектно смотрятся мягкие уютные кресла с обивкой оттенка шалфея. На столе высокие мраморные подсвечники, оригинальные дизайнерские вазы из цветного стекла и керамическая посуда. Светлые тарелки предлагается комбинировать с подстановочными на несколько тонов темнее, добавляя композиции глубины. Нежный акцент — пуансеттия, на этот раз молочного оттенка.