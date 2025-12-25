Деревянный декор

Какой Новый год без елки, мороза и снеговика? На случай, если погода не порадует снегом, итальянский мебельный бренд Riva 1920 предлагает альтернативу — символы и атрибуты праздника, изготовленные вручную из ливанского кедра.

Riva 1920 пополнила свою рождественскую коллекцию украшений XMAS Collection новыми предметами. Помимо Снеговика Олафа в нее вошли Щелкунчик (высотой 31 см и 51 см) и елочка высотой 36 см от студии Authentic Design. Первую дизайнерскую кедровую елочку компания выпустила в 2016 году. Идея заключалась в том, чтобы дать отходам производства мебельной фабрики вторую жизнь. В ее воплощении приняли участие архитекторы, сотрудничающие с брендом. Так в XMAS Collection появились работы Марио Ботты, Карима Рашида, студии Baldessari E Baldessari и других дизайнеров. Riva 1920 производит мебель из древесины, добытой в Новой Зеландии, в венецианской лагуне, или дерева из контролируемых и сертифицированных посадок. Что касается кедра, то в ход идут только рухнувшие деревья или срубленные по соображениям безопасности. Древесина ливанского кедра была выбрана для рождественской линии неслучайно — она обладает красивой текстурой, долговечна и источает приятный аромат. Фигурки не требуется красить или лакировать.

Выпускаются не только маленькие елочки, но и большие — высотой 185 см. В Riva 1920 можно заказать и елочные шары из ливанского кедра или из древней древесины каури. Рождественская коллекция бренда дает отличную возможность украсить дом экологично и сделать оригинальный подарок.

Антонина Плахина