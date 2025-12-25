Испанская экспозиция

На Софийской набережной в Москве у испанского мебельного бренда Andreu World появилось собственное пространство. Хаб расположился в центре masters:dom в комплексе Кокоревского подворья второй половины XIX века. Это площадка образовательного проекта в сфере искусства masters, которому в этом году исполняется 10 лет. В распоряжении гостей лекционные и выставочные залы, библиотека, книжный магазин, кафе, переговорные комнаты и коворкинг-гостиная. Вся мебель — от барных стульев и столиков до мягких кресел и диванов в зонах отдыха — от Andreu World.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьер Andreu World HUB, мебель серий Dado, Ruta, Beat, Nuez, Bolete Lounge BIO

Фото: Варвара Топленникова Интерьер Andreu World HUB, мебель серий Dado, Ruta, Beat, Nuez, Bolete Lounge BIO

Фото: Варвара Топленникова

«Наша задача — поближе познакомить российскую аудиторию с продукцией испанского бренда,— рассказывает представитель Andreu World в России Егор Зайцев.— Новая площадка дает нам эту возможность».

Название бренда происходит от имени основателя компании, Франсиско Андреу Марти, который считается пионером мебельного дизайна в Испании. В 1955 году, когда он решил превратить отцовскую столярную мастерскую в мебельную фабрику, ему было 17 лет. Фабрика находилась в пригороде Валенсии и первоначально называлась Curvados Andreu. Слово сurvados (исп. — «изогнутые») в названии означало, что фабрика специализировалась на изготовлении предметов мебели с применением технологии гнутья древесины, изобретенной в начале века венскими мастерами. Первые стулья фабрики были сделаны в помещении, где не хватало необходимых инструментов и зачастую отсутствовало электричество. Но через несколько лет дела пошли в гору, в новенькой мастерской площадью 32 кв. м уже были и электричество, и полировальная машина, и пилы, и дрель. Владельцу мастерской было 23, и он чувствовал себя успешным предпринимателем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кресла Nuez Lounge BIO из биопластика и переработанных материалов, дизайн Патрисии Уркиолы

Фото: Andreu World Кресла Nuez Lounge BIO из биопластика и переработанных материалов, дизайн Патрисии Уркиолы

Фото: Andreu World

Первые фирменные стулья молодая компания выпустила в 1957 и 1963 годах: это были модели 72 и 123 соответственно, и обе были выполнены в духе скандинавского дизайна, который в то время переживал расцвет. Арне Якобсен создал кресло Egg в 1958-м, не менее знаменитое Ball Chair Ээро Сааринена появилось в 1963-м. В начале 1960-х компания ИКЕА, ставшая символом доступного дизайна и легкой сборки, начала экспансию по всей Европе. «Скандинавские» стулья маленькой испанской фабрики отлично продавались, она превратилась в большую, занимавшую помещение площадью 800 кв. м, и получила название Andreu Est в честь основателя компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кабинет хозяйки masters:dom, мебель дизайна Филиппа Старка

Фото: Варвара Топленникова Кабинет хозяйки masters:dom, мебель дизайна Филиппа Старка

Фото: Варвара Топленникова

Бренд Andreu World появился только в 1980-х, когда компания была готова выйти на международный рынок и кроме стульев уже выпускала кресла и столы. Переломным стал 1988 год, когда в каталоге Andreu World появился Andrea chair, который сейчас находится в коллекциях нескольких музеев дизайна. Дизайнер Хосеп Луска взял за ориентир деревянный стул, спроектированный в начале века Антонио Гауди для дома Кальве в Барселоне, но сделал его трехногим, продолжив эксперименты с устойчивостью Алвара Аалто и Чарльза и Рэй Имз. Andrea chair стал мостиком между прошлым и будущим: его изящный силуэт отсылает к наследию Гауди, отца органической архитектуры, металлическая конструкция ассоциируется с технологической легкостью современной эпохи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уличная мебель Reverse, Liceo, дизайн Пьерджорджо Каццаниги

Фото: Andreu World Уличная мебель Reverse, Liceo, дизайн Пьерджорджо Каццаниги

Фото: Andreu World

Сегодня Andreu World выпускает не только стулья, но и кресла, диваны, скамейки, столы разного размера и уличную мебель. Компания сотрудничает со звездами мирового дизайна, такими как Патрисия Уркиола, Филипп Старк, Джаспер Моррисон, Бенджамин Хьюберт, Альфредо Хэберли, Пьерджорджо Каццанига. Все они принимали участие в создании новой коллекции, выход которой приурочен к 70-летию компании. «Сегодня стиль бренда можно описать как теплый и современный со средиземноморским акцентом: для него характерны чистые линии, сбалансированные пропорции, внимание к комфорту, вдумчивый подход к вопросам защиты окружающей среды, в частности к использованию дерева в сочетании с новыми экологически чистыми материалами,— рассказывает Егор Зайцев.— Компания получила сертификаты Cradle to Cradle® и FSC®. 70 лет успеха говорят о том, что бренд выдержал испытание временем и уверенно входит в свое восьмое десятилетие».