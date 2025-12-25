Северный флагман

У одного из мировых трендсеттеров в области дизайна интерьера появился флагман в Северной столице. Осенью компания Galerie 46 открыла в Санкт-Петербурге экспозицию Minotti. Это первый монобрендовый салон итальянской мебельной компании в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шоурум Minotti в Петербурге

Фото: Minotti Шоурум Minotti в Петербурге

Фото: Minotti

Экспозиция занимает около 250 кв. м. Интерьеры, разработанные креативным отделом бренда, воспроизводят реальную обстановку дома — с зонами гостиной, столовой, спальни и кабинета, тщательно подобранными материалами, цветовой гаммой и акцентами. Центральное место занимает камин — он сразу создает ощущение тепла и уюта, настраивая на спокойное и тщательное изучение новых коллекций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шоурум Minotti в Петербурге Фото: Minotti Шоурум Minotti в Петербурге Фото: Minotti Следующая фотография 1 / 2 Шоурум Minotti в Петербурге Фото: Minotti Шоурум Minotti в Петербурге Фото: Minotti

В отделке использованы контрастные натуральные материалы, которые дополняют друг друга, создавая динамичную, лишенную монотонности среду: травертин, натуральное дерево, белая штукатурка, брашированная сталь, дубовый паркет цвета венге. «Здесь все продумано так, чтобы у посетителей возникало ощущение дома, особенно у тех, кто зашел случайно, привлеченный красивым видом с улицы»,— говорят дизайнеры. А таких гостей здесь немало: шесть больших витрин и домашняя атмосфера приглашают взглянуть на новинки дизайна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кресло Pattie от бренда Minotti Фото: Minotti Стол Nico от бренда Minotti Фото: Minotti Следующая фотография 1 / 2 Кресло Pattie от бренда Minotti Фото: Minotti Стол Nico от бренда Minotti Фото: Minotti

В экспозиции узнаваемы все знаковые модели и бестселлеры Minotti, включая предметы из последних коллекций. Среди них кресла Pattie, модульный диван и кровать Supermoon дизайна Джампьеро Тальяферри и работы Ханнеса Пира, такие как диван Yves, столы Nico или Rayan.

Татьяна Парфенова