Молодые да ранние

Когда Эдоардо Пандольфо и Франческо Палу занялись стеклом в 2018 году, им приходилось начинать работать с восходом солнца. Только в это время была возможность пользоваться печью в перегруженной заказами стекольной мастерской на Мурано. «Мы были молодыми ребятами, новичками в этом деле,— рассказывал Пандольфо.— На наши эксперименты нам отводилось ровно два часа, с шести до восьми утра, когда это никому не мешало». Так и родилось название студии — 6:AM Glassworks.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатели студии 6:AM Glassworks Эдоардо Пандольфо и Франческо Палу

Фото: 6:AM Glassworks Основатели студии 6:AM Glassworks Эдоардо Пандольфо и Франческо Палу

Фото: 6:AM Glassworks

Для местных они были парнями из Милана, неофитами, в их жилах не текла кровь потомственных стеклодувов. Ни Эдоардо, ни Франческо тогда ничего не знали о стекольном деле, никогда не стояли у печи. Они познакомились за год до пандемии: Палу был архитектором, а Пандольфо — куратором в миланской галерее Plusdesign, где они и встретились, работая вместе над серией объектов для креативного агентства M/M Paris. «Именно тогда мы поняли, насколько сложно любой компании наладить диалог с миром Мурано, заговорить на его языке»,— вспоминает Эдоардо. Так возникла идея создания креативного бренда, цель которого соединить многовековые традиции муранского ремесла с современным дизайном и архитектурой и продвигать венецианское стекольное искусство на мировом уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция студии 6:AM Glassworks, ярмарка современного коллекционного дизайна Collectible, Нью-Йорк, 2025 Фото: 6:AM Glassworks Светильник из коллекции Quadrato, выставка Two-Fold Silence Фото: 6:AM Glassworks Следующая фотография 1 / 2 Экспозиция студии 6:AM Glassworks, ярмарка современного коллекционного дизайна Collectible, Нью-Йорк, 2025 Фото: 6:AM Glassworks Светильник из коллекции Quadrato, выставка Two-Fold Silence Фото: 6:AM Glassworks

Студия 6:AM Glassworks работает с разными стекольными производствами и мастерами-стеклодувами, которых на Мурано множество — и у каждого своя техника и свои профессиональные секреты, передающиеся из поколения в поколение. Такой подход открывает дизайнерам широкое поле для творческих экспериментов — от создания авторских светильников, ваз и декоративных предметов до скульптурных объектов и масштабных архитектурных инсталляций. «Когда мы только начинали работать над первыми заказами в 2018 году, нам предлагали делать какие-то совершенно безумные вещи, и мы были настолько сумасшедшими, что соглашались на все,— смеется Пандольфо.— За эти годы мы многому научились, умеем работать с печами разного типа, знаем уникальные характеристики каждой. Те, кто к нам приходит сегодня, понимают, что мы способны реализовать любой проект, связанный со стеклом, и сделать это наилучшим образом». Пока Пандольфо и Палу работают в Милане, кто-то из членов команды обязательно находится в Мурано, чтобы контролировать процесс производства. «Кому-то же нужно приносить стеклодувам ледяное просекко!» — шутят они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Настольная лампа Linetta, дизайн Ханнеса Пира

Фото: 6:AM Glassworks Настольная лампа Linetta, дизайн Ханнеса Пира

Фото: 6:AM Glassworks

Сегодня работы студии можно встретить в самых модных пространствах Европы — миланской Nilufar Gallery, римском магазине Aesop, женевском бутике Pomellato. Дуэт участвует в выставках и биеннале и уже успел посотрудничать со многими современными звездами — от парижского дизайнера Софи Дрис и архитектора Ханнеса Пира до художника Оскара Мурильо и режиссера и дизайнера Луки Гуаданьино. Особенное внимание студия 6:AM Glassworks привлекла к себе, когда на Миланской неделе дизайна в этом году Пандольфо и Палу выступили с персональной выставкой Two-Fold Silence в помещениях общественного бассейна Piscina Cozzi. Коллекции стеклянных светильников и дизайн-объектов были представлены в иммерсивной сценографии, построенной на дуализме света и тени, сознательного и бессознательного, рационального и инстинктивного,— «атмосфера, как в доме с привидениями», говорит Палу.

Вазы Test

Фото: 6:AM Glassworks

Но, пожалуй, самым запоминающимся проектом стал осенний фешен-показ Bottega Veneta сезона лето 2026 с сет-дизайном от 6:AM Glassworks, о котором написали практически все интерьерные и модные СМИ. Белоснежное минималистское пространство украшали стройные ряды разноцветных скульптурных табуретов из муранского стекла. Дизайнеры разработали для них индивидуальную палитру из десяти оттенков, тщательно подобранных так, чтобы создавать эффектную игру света, цвета, прозрачности и плотности материала. Для изготовления этих объектов была сделана специальная чугунная форма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инсталляция Golden Rush, проект с Даниэлой Фиорин, Милан

Фото: 6:AM Glassworks Инсталляция Golden Rush, проект с Даниэлой Фиорин, Милан

Фото: 6:AM Glassworks

В планах студии еще более масштабные проекты, в которых муранское стекло станет частью большой архитектуры. «Это как минимум два важных международных заказа, которые будут реализованы в 2026 году,— говорят дизайнеры.— Надеемся, нам удастся сохранить запал и креатив, за которые нас ценят клиенты». Ну и конечно, толику того безумства, без которого невозможно представить себе 6:AM Glassworks.

Татьяна Парфенова