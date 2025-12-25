«Дизайн — это свобода, гармония и мелодичность»

Самобытный, новаторский и провокационный, авторский стиль Якопо Фоджини, несомненно, выделяется даже на фоне того разнообразия, которое предлагает публике миланская дизайн-сцена. Исследователь, путешественник, фантазер, он экспериментирует с материалами, воплощая в жизнь все новые образы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дизайнер Erda Якопо Фоджини

Фото: Giovanni Gastel Дизайнер Erda Якопо Фоджини

Фото: Giovanni Gastel

Родившись в Турине в 1966 году, свои дизайнерские опыты он начал в конце 90-х. В юности присоединившись к семейному бизнесу, Фоджини открыл для себя материал, широко используемый в автомобильном дизайне,— метакрилат. Художник применяет технологию, позволяющую при нагревании получать из этого материала нить, которой можно придавать разные формы. Фоджини стал создавать завораживающие переплетения и целые лабиринты из нитей разных цветов, которые затем превращал в скульптуры, а впоследствии и в функциональные предметы — светильники, стулья, кресла, столики.

Талант Фоджини был оценен по достоинству. Его работы выставлялись более чем в 60 галереях по всему миру. Миланская студия Якопо сотрудничает с отелями, известными ресторанами, выставочными залами и театрами. Якопо участвовал в оформлении отелей Mandarin Oriental в Милане, Side Design в Гамбурге, Riad Enija в Марракеше, шоурумов Fendi в Италии и Китае, Etro в Стамбуле и многих других. В 2006 году он разработал люстру для церемонии открытия Олимпийских игр в родном Турине, ее можно было увидеть на облетевших весь мир кадрах с Лучано Паваротти на сцене. Есть в его портфолио и проект для Недели дизайна в Москве 2011 года — инсталляция «Матрешка-супергерой».

Предыдущая фотография Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине, люстра дизайна Якопо Фоджини Фото: Jim Davis / The Boston Globe / Getty Images Проект Cena AD Jacopo Foggini, 2015. Стулья Gina, Edra Фото: Edra Следующая фотография 1 / 2

В течение многих лет Фоджини участвовал и в главном мировом смотре дизайна — Миланском мебельном салоне, создав инсталляции Palazzo di Plastica, Aurora Boreale, Ofigea, (Re)fuse, Simboli e Flysch, Acrylic Jungle и показав мебельные линии. В этом году Design Week также не обошелся без его участия на самых разных площадках. В театре «Ла Скала» в дни Salone del Mobile прошел торжественный вечер, на котором талант Фоджини чествовал итальянский бренд Edra,— вместе с ним Якопо реализовал, пожалуй, самые амбициозные свои идеи. Среди них исчезающий на глазах зеркальный стол Phantom, столик из алебастра с лунообразной столешницей Full Moon, а из любимых полимеров — стулья со спинками, форма которых повторяет силуэт миланского собора Дуомо; полупрозрачная, будто из застывшей воды цвета лазури уличная мебель d’Amare и многое другое.

— Расскажите о вашем первом дизайн-объекте для Edra.

— Это был мой «Каприз» (ит. Capriccio) — стол необычного силуэта, который я придумал в 2009 году. Стеклянная столешница лежит на основании из изогнутых вручную в разных направлениях металлических трубок. Они напоминают движение звуковой волны, механические колебания. Дизайн — это свобода, гармония и мелодичность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Столик Capriccio Фото: Edra Журнальный столик Fool Moon Фото: Edra Следующая фотография 1 / 2 Столик Capriccio Фото: Edra Журнальный столик Fool Moon Фото: Edra

Мне всегда нравилось работать с Edra, потому что там, в отличие от многих других мебельных компаний, ценят не только функциональность предмета, но и творческий жест, экспрессию. Вместе мы реализовали много проектов очень сложных технически. Мебель Edra характеризирует высокая степень мастерства. Незабываемым опытом стала и наша совместная работа с Музеем Орсе.

— Как меняется мир дизайна по сравнению с тем, каким он был в начале вашей карьеры? Что дизайнерам следует учитывать сегодня при проектировании мебели?

— Мир дизайна стремительно меняется благодаря новым технологиям, которые влияют на методы проектирования. Я бы посоветовал тем, кто проектирует мебель сегодня, обратиться к прошлому — заново открыть для себя великих мастеров. По моим ощущениям, безграничные современные возможности, особенно с появлением искусственного интеллекта, могут отвлекать от главного. Некоторые великие дизайн-проекты XX века — это как свет, подобный классической литературе, который следует пропустить сквозь себя, чтобы создать что-то действительно стоящее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кресло Ella Фото: Edra Стул Gina, Edra Фото: Edra Следующая фотография 1 / 2 Кресло Ella Фото: Edra Стул Gina, Edra Фото: Edra

— Ваши проекты очень поэтичны, как и образы, на которых они построены. Видите ли вы связь между дизайном и поэзией?

— Мой дизайн зачастую рождается из импульса, который можно было бы назвать поэтическим. Но это всего лишь красивое прилагательное. Поэзия использует слова, я — формы. Проведение параллели обесценило бы эти два мира.

— Может ли творческий человек быть также хорошим бизнесменом?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инсталляция Acrylic Jungle, Милан, 2003

Фото: Edra Инсталляция Acrylic Jungle, Милан, 2003

Фото: Edra

— Творческий человек, безусловно, может быть хорошим бизнесменом. Только важно сохранять независимость творческой стороны. Ее нужно защищать и беречь. Пути, предлагаемые творчеством, часто кажутся извилистыми, но важно, чтобы они не были заблокированы необходимостью получать прибыль или следовать рыночным тенденциям.

— Работая над тем или иным предметом, думаете ли вы в первую очередь о функции или о художественном образе?

— Я думаю о функции и о форме одновременно. Я верю, что хороший проект способен объединить их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Уличная мебель d’Amare, Edra Фото: Edra Кресла и столик Veronica Фото: Edra Следующая фотография 1 / 2 Уличная мебель d’Amare, Edra Фото: Edra Кресла и столик Veronica Фото: Edra

— Расскажите о поликарбонате, материале, с которым вы работаете чаще всего. В чем его потенциал?

— Поликарбонат — материал с уникальными химическими и оптическими характеристиками, которые постоянно меня удивляют. Увидеть эволюцию этого материала применительно к дизайну мне помогают исследования, которые мы непрерывно ведем. Полимеры открывают огромные возможности для будущего, и поликарбонат, в частности, играет важную роль во внедрении технологий устойчивого развития благодаря своей долговечности и универсальности.

— Как, на ваш взгляд, будет меняться наш привычный домашний интерьер?

— Думаю, ремесло будет продолжать развиваться. Новые методы производства могут привести к созданию все более доступных и экологичных уникальных предметов интерьера, соответствующих требованиям каждого из нас.

— Откуда вы берете идеи для проектов?

— Я ищу вдохновения в работах классиков и в природе. Мне нравится антикварная мебель и предметы, собранные за годы путешествий по миру. Я вижу искусство в каждом из них. Море для меня — неисчерпаемый источник красоты. Порой думаю, что, если бы не стал дизайнером, стал бы музыкантом или рыбаком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Столики Cicladi Фото: Edra Стол Phantom и стулья Milano, Edra Фото: Edra Следующая фотография 1 / 2 Столики Cicladi Фото: Edra Стол Phantom и стулья Milano, Edra Фото: Edra

— Запланированы ли уже выставочные проекты на будущий год?

— В работе несколько проектов для Salone del Mobile 2026. Сохраню интригу, пока это все под грифом «совершенно секретно». Приглашаю всех на премьеру в апреле.

Беседовала Елена Кананыкина