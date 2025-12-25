Без совместных работ модных и интерьерных брендов нынче не обходится ни одна крупная выставка. Многие из них вызывают wow-эффект и долго обсуждаются в прессе. Таков и Wedgwood x JW Anderson — проект старейшего английского бренда фарфора Wedgwood с более чем 250-летней историей и нового креативного директора Christian Dior Джонатана Андерсона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джонатан Андерсон

Фото: Courtesy of JW Anderson Джонатан Андерсон

В особом представлении дизайнер не нуждается. Критики называют его гением своего поколения, превращающим в золото все, к чему он прикасается: это и успех его собственного бренда JW Anderson, и работа креативным директором в крупных модных домах, таких как Loewe или, с недавнего времени, Dior. Андерсон известен неожиданными креативными решениями и умением вдохнуть новую жизнь в исторические бренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чайная пара по эскизам Люси Ри

Фото: Wedgwood x JW Anderson Чайная пара по эскизам Люси Ри

Джонатан и Wedgwood решили обратиться к архивам. Коллекция состоит из двух частей. Первая — это чайная и кофейная пары, созданные для бренда выдающейся художницей-керамистом Люси Ри в 1964 году, но так и не запущенные в производство. Андерсон — большой поклонник и коллекционер ее творчества, и эти работы Люси смогли наконец увидеть свет. Они выполнены в технике «сграффито» (когда верхний слой керамики аккуратно процарапывается, чтобы открыть под ним другой оттенок) из фирменного материала Wedgwood — так называемой яшмовой массы (jasperware, от англ. jasper — яшма) в классическом «веджвудском синем» цвете с тонким молочно-белым рисунком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Греческие кружки Wedgwood x JW Anderson в цветовых сочетаниях Blue/Saxon Blue, Chocolate Brown/Black, Canary Yellow/Mimosa Yellow

Фото: Wedgwood x JW Anderson Греческие кружки Wedgwood x JW Anderson в цветовых сочетаниях Blue/Saxon Blue, Chocolate Brown/Black, Canary Yellow/Mimosa Yellow

Вторая часть коллекции — это серия кружек, стилизованных под греческую керамику V века, из личной коллекции Джонатана Андерсона. «Я ее просто обожаю, собираю уже много лет. Мы привыкли думать о кружке как о чем-то обыденном, что стоит у каждого из нас в шкафу. Но на самом деле ей тысячи лет,— говорит дизайнер.— Я всегда восхищался яшмовым фарфором Wedgwood — какой он сухой на ощупь, как приятно его держать в руке… И ручка у этой кружки просто идеальная. Чтобы сделать нечто подобное, нужен многовековой опыт, и у Wedgwood он есть».

Кружки парные, представлены в трех цветовых сочетаниях: темно-синий/голубой, шоколадно-коричневый/черный, канареечно-желтый/бледно-желтый. «Мне нравится идея использовать два оттенка, создавая своего рода диалог между ними»,— рассказывает Андерсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Греческая кружка Wedgwood x JW Anderson Canary Yellow/Mimosa Yellow

Фото: Wedgwood x JW Anderson Греческая кружка Wedgwood x JW Anderson Canary Yellow/Mimosa Yellow

Процесс изготовления посуды сложен и трудоемок, он сочетает машинное производство и ремесло. Идея механизировать гончарное дело принадлежала основателю компании Джозайе Веджвуду: в детстве он потерял ногу и не мог работать на гончарном круге. В 1772 году Джозайя установил на своей фабрике паровой двигатель и токарный станок, на котором обтачивали заготовки, наносили сложные геометрические узоры и доводили до совершенства. Эта технология используется в производстве и сегодня: заготовку закрепляют на станке, где мастер придает ей окончательную форму и наносит рельефные бороздки. Не менее кропотлива и работа над чашами Люси Ри: глина формуется, сушится до состояния твердой кожи, а затем аккуратно подрезается и тщательно шлифуется на станке до получения идеальной формы и красивой поверхности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Процесс создания изделий из яшмовой массы Jasperware

Фото: Wedgwood x JW Anderson Процесс создания изделий из яшмовой массы Jasperware

Каждый набор Wedgwood x JW Anderson сопровождает репринт письма Люси Ри к Wedgwood с просьбой выпустить ее работы или рассказа Джонатана Андерсона о его источниках вдохновения. Доходы от продажи коллекции будут направлены на поддержку Фонда Люси Ри и Ганса Копера — некоммерческой организации, созданной не так давно с целью увековечить память и сохранить творческое наследие двух величайших мастеров британской керамики XX века.

Татьяна Парфенова